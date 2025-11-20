Maria Castellví Bono: talento local con wildcard mundial

Baqueira Beret se prepara para vibrar con la energía de una de sus grandes promesas. Maria Castellví Bono, nacida en Reus y formada entre Barcelona y el Valle de Arán, ha recibido una Event Wildcard para participar en el Baqueira Beret Pro by Movistar 2026, una de las paradas estelares del Freeride World Tour (FWT). Con solo 20 años, la rider catalana debutará en la máxima categoría del esquí freeride en un escenario que conoce como la palma de su mano.

Criada deportivamente en el Club CEVA y pulida en la Escuela Emotion, Maria ha ido escalando a base de talento y constancia. En 2022 irrumpió con fuerza en el circuito júnior, ganando todas las pruebas que disputó. En apenas tres temporadas ha pasado de promesa a realidad, proclamándose campeona del circuito FWT Qualifier 2025 con cuatro victorias incontestables. Ahora, su salto al circuito Pro la sitúa entre la élite mundial, junto a referentes como Justine Dufour-Lapointe, bicampeona del mundo y ganadora del Baqueira Beret Pro 2025.

Con un estilo fluido, técnico y cada vez más atrevido, Maria destaca no solo por sus líneas en la nieve, sino también por su visión de futuro. “Cada vez hay más mujeres en el freeride y me encanta. Nos motivamos mutuamente para probar cosas nuevas y seguir mejorando”, afirma. También celebra las posibilidades olímpicas de la disciplina de cara a 2030: “Será una gran oportunidad para dar visibilidad y apoyo a los clubes, sin perder el espíritu tan especial que tenemos en las competiciones”.

Desde los emblemáticos relieves de Baqueira, donde entrena con el club SikSki y el técnico Víctor Guinovart, Maria Castellví representa a una nueva generación que sigue los pasos de Abel Moga y Aymar Navarro. El freeride español, y especialmente el del Valle de Arán, suma una nueva figura con hambre de revolución.