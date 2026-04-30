María Casas, entrenadora: "Si quieres mantener un porcentaje graso bajo, hay que caminar diariamente"

María Casas es una entrenadora que no tiene dudas: si quieres estar saludable, no puedes depender del ejercicio puntual. La clave se encuentra en moverse de manera constante durante todo el día, y para ello hay varias soluciones a considerar.

Por qué moverte todo el día es clave para tu salud (y cómo hacerlo)

La experta explica que ejercicios tan sencillos como caminar, subir escaleras o realizar tareas cotidianas son clave en ese constante movimiento que requiere el cuerpo. ¿El objetivo final? Alcanzar el equivalente de un mínimo de 8.000 pasos diarios.

Una clave del proceso, según explica la entrenadora, es que es muy importante evitar largos períodos sentado. Todos estos conceptos remiten a lo conocido como 'NEAT', un modelo de trabajo físico no estructurado que busca favorecer la actividad rutinaria.

Para ayudar a ello es muy importante incorporar en la rutina los 'snacks' de movimiento. Es decir, hacer pequeñas pausas cada cierto tiempo, por ejemplo cada dos horas, para realizar un ejercicio como un set de sentadillas o de flexiones.

Estos snacks son uno de los recursos más potentes que existen a la hora de favorecer la salud en el día a día ya que ayudan a romper el sedentarismo. Al activar el cuerpo cada cierto tiempo, se consiguen toda clase de beneficios, como incluso mejoras de postura y energía.

María sugiere que este modelo funciona porque es mucho más sencillo de mantener que lo que requieren los entrenamientos largos. Al no necesitarse de tanto esfuerzo mental, se acaba consiguiendo una mejora general para la persona.

Este modelo está pensando en especial para aquellas personas que no pueden ir al gimnasio cada día o dedicar mucho tiempo a un entrenamiento físico continuado. Al final lo importante no es tanto 'darse la paliza' como asegurarse de estar siempre en movimiento.

Lo cierto es que los snacks de movimiento son una práctica cada vez más común en un día a día que consume mucho tiempo de las personas, ya sea por compromisos profesionales o sociales. Porque no es cuestión de entrenar más… sino de dejar de estar tanto tiempo parado.