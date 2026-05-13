María Casas, entrenadora: "Puedes hacer abdominales todos los días y no ver resultados"

Marcar el abdomen sigue siendo una de las metas más buscadas cuando alguien empieza a entrenar o quiere volver a sentirse bien físicamente. Aun así, la creencia de que hacer cientos de abdominales al día es la clave para conseguirlo sigue muy presente.

Cada vez más entrenadores y especialistas coinciden en lo mismo: trabajar solo esa zona no basta, y el cambio real depende de muchos más factores que repetir ejercicios sin parar.

Hacer abdominales todos los días no quiere decir que veas resultados

En el vídeo, María Casas insiste en una idea que suele generar frustración en muchas personas: no sirve de mucho hacer cientos de abdominales al día si el resto de factores no acompañan.

La entrenadora explica que el abdomen no se "marca" solo por repetir ejercicios una y otra vez, sino por una combinación de entrenamiento, alimentación, descanso y porcentaje de grasa corporal. Por eso, aunque alguien sea constante con las rutinas, los resultados visibles pueden no llegar tan rápido como espera.

Adiós a las abdominales / Pexels

La entrenadora propone dejar atrás la idea de machacar el abdomen todos los días y empezar a trabajarlo como cualquier otro músculo del cuerpo. En el vídeo explica que esta zona necesita descanso, una carga adecuada y una planificación equilibrada para desarrollarse de verdad.

Por eso recomienda entrenar los abdominales entre dos y tres veces por semana, con ejercicios que aporten suficiente intensidad y un volumen bien repartido. Según defiende, hacer cientos de repeticiones a diario no acelera los resultados ni garantiza un abdomen más fuerte o definido.

Además, insiste en que el problema no suele estar en los abdominales en sí, sino en todo lo que los rodea. Muchas personas entrenan esa zona constantemente esperando marcarla, pero si hay una capa de grasa cubriendo el músculo, el resultado apenas se nota.

Por eso, recalca que el objetivo debe ser reducir poco a poco el porcentaje de grasa corporal mediante hábitos sostenibles: moverse más, cuidar la alimentación y mantener un déficit calórico moderado que pueda mantenerse en el tiempo sin caer en extremos.