María Casas, entrenadora, sobre las pausas activas: "Hacer cada 2 horas un descanso de 10 sentadillas o cinco flexiones"

El entrenamiento de fuerza es fundamental para mantener y aumentar el músculo. A partir de cierta edad, se produce una pérdida de masa muscular conocida como sarcopenia, que limita la autonomía de las personas y las hace más dependientes.

En este contexto, no hace falta ir al gimnasio o levantar pesas para ganar músculo. Puedes entrenar fuerza con tu propio peso corporal, en casa o en el trabajo, sin equipamiento especial.

Actualmente, muchas personas tienen dificultades para hacer algún deporte en su rutina diaria. Por este motivo, la entrenadora personal María Casas ha explicado cómo hacer ejercicio de manera sostenible.

Durante una entrevista en el pódcast de Fit Generation, la profesional del fitness explica que "no todo el mundo puede entrenar 5 días a la semana y hacer no sé cuántas sesiones de cardio. No todo el mundo puede hacer 15.000 pasos al día".

Una pareja realizando flexiones / .

Según la experta, una de las claves es para aumentar la actividad física diaria es el movimiento. Casas realiza un mínimo de "12.000 al día", pero recomienda alcanzar "mínimo 8.000 pasos al día, ya por salud, pero si quieres mantener un porcentaje graso bajo, pues hay que caminar y diariamente".

La especialista resalta que el objetivo es "mantenerte lo más activo posible a lo largo de tu día". Para conseguirlo, Casas sugiere hacer pequeños cambios en el día a día que sumen actividad, como bajarse una parada antes del transporte público, aparcar el coche más lejos o subir las escaleras.

Esta estrategia recibe el nombre de "snacks de movimiento" y consiste en hacer "pequeños descansos de inactividad con actividad física". Al respecto, Casas señala las pausas activas durante el trabajo, como "hacer cada 2 horas un descanso de 10 sentadillas o cinco flexiones".

Finalmente, la entrenadora personal comenta que "es mucho más beneficioso estar moviéndote a lo largo de todo el día que luego darte una panzada a caminar al final del día".