María Casas, entrenadora, avisa: moverte durante todo el día es más efectivo que salir a caminar solo al final

Caminar, algo tan simple como dar un paseo, puede marcar la diferencia mucho más de lo que parece. No solo ayuda al cuerpo a mantenerse activo, también despeja la mente y aporta ese equilibrio que muchas veces se pierde con el ritmo del día a día.

Además, tiene una ventaja clara: está al alcance de cualquiera, incluso en etapas en las que no es posible seguir una rutina de entrenamiento más exigente.

Moverte es realmente efectivo

En esa línea, la entrenadora personal María Casas lo resume bien en una reciente charla: no todo pasa por machacarse en sesiones intensas. Mantenerse en movimiento de forma constante, aunque sea con gestos tan cotidianos como caminar, puede ser igual o incluso más beneficioso a largo plazo.

"No todo el mundo puede entrenar cinco días a la semana y hacer no sé cuántas sesiones de cardio. Así como "no todo el mundo puede hacer 15.000 pasos al día".

Caminar 3 minutos rápido y 3 minutos lento durante media hora puede ser más beneficioso que hacer 10.000 pasos al día. / CMS

Por eso, la entrenadora insiste en algo que muchas veces pasamos por alto: no todo el ejercicio tiene que ser planificado. Habla de introducir pequeños gestos en el día a día, lo que se conoce como “actividad física no programada”.

Desde levantarte de la silla cada cierto tiempo mientras trabajas hasta optar por caminar de vuelta a casa, son movimientos sencillos que, sumados, marcan la diferencia.

Si la meta es mantenerse en forma durante todo el año —y no solo a base de esfuerzos puntuales—, María Casas lo tiene claro: lo importante no es hacer mucho, sino hacer lo justo que puedas sostener en el tiempo.

Encontrar esa “dosis mínima” marca la diferencia entre abandonar a las pocas semanas o convertir el movimiento en un hábito real.