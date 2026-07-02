María Casas, entrenadora: "Hacer 10 sentadillas cada dos horas puede ser más útil que caminar una hora"

Caminar una hora al día está bien, pero puede no ser suficiente si después pasas ocho horas sentado. Por eso, la entrenadora personal María Casas propone una alternativa sencilla para combatir el sedentarismo: introducir pequeños "snacks de movimiento" durante la jornada.

Caminar está bien, pero los snacks de movimiento son clave en el día a día

Es decir, María argumenta que la forma de estar más saludable no es concentrando todo el ejercicio en una sola sesión intensa, sino repartirlo en pequeños trabajos a lo largo del día que permitan mantener al cuerpo activo con constancia.

El objetivo principal es romper el sedentarismo cada dos horas aproximadamente, y para ello tiene los que considera que son los dos ejercicios que ofrecen mejores resultados: 10 sentadillas o 5 flexiones de pie.

Esta visión conecta con el NEAT, es decir, toda la actividad física que realizamos fuera del entrenamiento formal: subir escaleras, caminar mientras hablamos por teléfono, levantarnos de la silla o movernos más durante el día.

En este conjunto hay que considerar trabajos como subir escaleras, caminar mientras se habla por el teléfono, levantarse de la silla y un largo etcétera. El objetivo es transformar actividades rutinarias en pequeños desafíos físicos.

Y no es solo cuestión de querer establecer una rutina física, es que realmente ayuda a combatir problemas del sedentarismo. Si uno padece de problemas de postura, fatiga acumulada o molestias físicas asociadas a pasar mucho tiempo sentado, los snacks de movimiento pueden ayudar a contrarrestar todo ello.

Lo mejor es que no solo se trabaja el físico, también la mente; después de muchas horas delante de una pantalla, tomarse un pequeño 'descanso' mental para mover el cuerpo puede ayudar a mejorar la concentración al retomar la actividad, y con un mejor rendimiento.

Dicho esto, es importante aclarar que María Casas no sugiere en ningún momento que haya que dejar de caminar. Simplemente, explica que después de 8 horas sentado, un simple paseo no va a ser suficiente para compensar tanto grado de sedentarismo.

La idea principal, por tanto, es combinar ambos elementos: mantener el hecho de caminar para dar al cuerpo un ejercicio prolongado, pero introducir sentadillas como un 'snack' que mantenga al cuerpo en movimiento incluso durante la jornada laboral.