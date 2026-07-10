Marcos Vázquez, experto en fitness: "Una persona de 80 años puede verse 30 años más joven. La edad biológica es bastante moldeable"

La edad es solo un número, o por lo menos es un número que podemos moldear hasta cierto punto dependiendo de nuestro estilo de vida. Esto es lo que sugiere Marcos Vázquez, un experto en fitness que ha hablado sobre la importancia de mantenerse activo.

Por qué hacer ejercicio es tan importante para nuestra salud

Marcos acudió al podcast 'La Hoguera' para hablar de bienestar físico, y fue en dicho espacio donde dejó una de sus declaraciones más llamativas: "Una persona de 80 años, puede verse físicamente 30 años más joven."

El experto asegura que la 'edad biológica' de cada persona es considerablemente moldeable. Y es que tal y como indica, muchas limitaciones físicas no aparecen tanto por la edad de la persona, sino por la inactividad física prolongada de la misma.

En este sentido, Marcos procede a hablar de los deportes 'sociales' como una de las mejores alternativas que existen para que las personas trabajen no sólo físicamente, sino también en el ámbito mental y social.

Estos deportes son recomendables porque, tal y como explica el experto, fuerzan a las personas a moverse en distintos planos e intensidades. Aunque Vázquez no menciona disciplinas concretas, los deportes de raqueta, como el tenis o el bádminton, se han asociado con mejoras en la capacidad aeróbica, la coordinación y diferentes indicadores de salud.

El experto también señala que el entrenamiento de fuerza no requiere necesariamente largas sesiones de gimnasio. Unas pocas sesiones semanales bien planteadas pueden producir mejoras importantes, especialmente cuando se combinan con actividad aeróbica y movimiento cotidiano.

Después de todo, Marcos defiende sobre todo que lo verdaderamente relevante es hacer deporte en la medida que sea beneficioso para la salud de la persona, sin obsesionarse exclusivamente con el peso o con indicadores aislados que no reflejan por sí solos el estado general de salud.

En definitiva, la sugerencia del experto es clara: toma el hábito de hacer deporte en la medida que te lo permitan tus capacidades; lo más importante es mantenerse activo, porque puede que no sea algo que notes de forma inmediata, pero a largo plazo es lo que marca diferencias.