Marcos Vázquez, experto en fitness: "Incrementar la masa ósea en la juventud reduce hasta un 50% el riesgo de fracturas en la vejez"

En un momento en el que la vida saludable y los buenos hábitos han pasado a ocupar un papel central en la rutina de muchas personas, redes sociales como Instagram se han convertido en un escaparate habitual donde profesionales del sector comparten consejos prácticos para ayudar a alcanzar objetivos de forma más sencilla y sostenible.

Uno de ellos es Marcos Vázquez, que lleva más de diez años dedicado a divulgar sobre cómo mejorar los hábitos de salud desde una perspectiva bastante alejada de la visión más tradicional. Esa forma de entender el bienestar es la que ahora recoge en Sabia Mente, su nuevo audiolibro, que acaba de publicarse.

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Marcos abordó algunos de los temas que más dudas generan cuando alguien empieza en el gimnasio, aunque también aprovechó para desmontar uno de los grandes mitos que todavía rodean al mundo del fitness: el entrenamiento de fuerza.

El creador de contenido insiste en algo que, según él, sigue siendo clave: “la importancia de entrenar fuerza”. Recuerda que cuando empezó a difundir este mensaje, recibió críticas porque todo giraba en torno al cardio. “Y el cardio está muy bien, por supuesto”, matiza, “pero entonces había muy poca gente entrenando fuerza”.

Entrenamiento de fuerza / Freepik.

Con el paso de los años, asegura que la situación ha cambiado bastante: “En estos diez o doce años la cosa ha mejorado mucho y ahora cada vez más gente entrena fuerza”.

Precisamente, al hablar de fútbol, el creador de contenido señala que los jugadores “ahora están mucho más fuertes”. Según explica, ese aumento de masa muscular no es solo estético: “ese músculo te protege, sujeta mejor las articulaciones y te hace más resistente a golpes, giros y caídas”.