Marcos Vázquez, experto en fitness: "Hay varios estudios que indican que el sedentarismo es peor que el tabaco"

Un estilo de vida sedentario es altamente perjudicial para la salud. Eso es lo que nos dice Marcos Vázquez, un experto en fitness que asegura que existen estudios por los cuales puede verse que el sedentarismo llega a ser incluso más perjudicial que fumar tabaco.

Una vida sana se consigue evitando los extremos

Con esta idea, Marcos aboga así por encontrar un estilo de vida saludable que realmente beneficie a la persona. Pero en este sentido también asegura que hay mucha gente que se hace más daño de lo que se beneficia por tomar medidas extremas.

Habla así de casos en los que se siguen dietas extremas que afectan mucho a la alimentación, o de entrenamientos excesivos que pueden acabar dañando a la persona. Similar ocurre con rutinas más complicadas de lo necesario.

En esta línea, el experto asegura que lógicamente hacer ejercicio es necesario, pero siempre dentro de unos límites ya que más no siempre es mejor: ni generar un estrés físico por el exceso de ejercicio ni establecer una relación poco sana con la comida por dietas ayudará de ninguna manera.

Es por ello que Marcos argumenta que el objetivo final debe ser alcanzar unos hábitos saludables que sean realmente sostenibles, no que supongan soluciones agresivas que terminen siendo perjudiciales a largo plazo.

Para que no haya dudas, lo ideal es seguir tres principios mediante los que cuidarse día a día, y estos son entrenar con sentido, comer bien pero sin obsesionarse con la alimentación y, finalmente, descansar correctamente para que el cuerpo pueda recuperarse.

De este modo, el contraste es claro: ni tan bueno es quedarse todo el día en casa sin moverse lo más mínimo, como tampoco lo es pensar que llevando todo al extremo se van a conseguir resultados más positivos de lo habitual.

Así que ya sabes, si realmente quieres mejorar tu salud, adopta un estilo de vida con el que te seas cómodo. No es cuestión de hacerlo perfecto, sino de hacerlo sostenible. Porque la salud no se gana en un día… se construye con lo que haces todos los días.