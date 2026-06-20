Marcos Vázquez, entrenador: "Es nuestra posición natural de descanso y al hacer la sentadilla profunda mejoras la flexibilidad"

El entrenador y creador de Fitness Revolucionario, Marcos Vázquez, ha reivindicado la sentadilla profunda como uno de los ejercicios más completos y naturales para el cuerpo humano. Vázquez asegura que esta posición no es artificial ni peligrosa, sino que representa nuestra postura natural de descanso cuando necesitamos relajarse completamente.

Cuando practicas la sentadilla profunda de forma regular, mejoras significativamente la flexibilidad de caderas, tobillos y rodillas sin necesidad de ejercicios de estiramiento adicionales. Así lo ha desvelado en su intervención en el podcast de Media Power.

El poder de la sentadilla profunda

La sentadilla profunda reproduce una posición que nuestros antepasados adoptaban habitualmente en la vida diaria. No es un movimiento "inventado" para sacar el máximo rendimiento en el gimnasio, sino una postura básica que el cuerpo humano está diseñado para realizar.

Vázquez explica que cuando estamos en esta posición, el cuerpo se encuentra en su estado más relajado y natural, sin tensiones innecesarias en la espalda ni en las articulaciones. Por tanto, es quizás el mejor ejercicio para el tren inferior, porque trabaja todos los músculos de las piernas de forma integrada.

Al mismo tiempo, mejora la flexibilidad de la cadera de manera notable. Lo ideal es bajar todo lo que puedas, buscando que la cadera baje por debajo de la rodilla mientras mantienes el torso recto para evitar lesiones, en caso de que quieras hacerlo por tu cuenta.

Más beneficios

Al realizar la sentadilla profunda, mejoras la flexibilidad de manera automática. Este ejercicio moviliza simultáneamente caderas, tobillos y rodillas, obligando a estas articulaciones a trabajar en su rango completo de movimiento. La práctica regular de sentadillas profundas permite recuperar la movilidad que muchas personas han perdido por estar demasiado tiempo sentadas.

Si no puedes bajar completamente todavía cuando intentas realizarla, hay varias estrategias para progresar. Puedes empezar desde un apoyo elevado, y bajarlo gradualmente hasta llegar a la sentadilla completa sin ningún soporte.