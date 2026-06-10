Marcos Vázquez, entrenador personal: "Hacer solo cardio puede dificultar la ganancia muscular y afectar al ciclo menstrual"

Lo dicen todos los expertos: hacer ejercicio de forma frecuente es uno de los pilares clave para mejorar nuestra longevidad, además de cuidar de la alimentación y de la higiene del sueño para descansar correctamente.

No obstante, existen muchos mitos sobre cómo debe ser la actividad física: en los últimos años, había una idea muy extendida sobre que lo más importante para adelgazar es hacer mucho cardio.

Algo que ha sido desmentido por muchos especialistas en la materia como Marcos Vázquez, quien asegura rotundamente que el entrenamiento de fuerza consta de muchos más beneficios para la salud.

Tanto es así que, si hacemos mucho entrenamiento de cardio y descuidamos el de fuerza, se dificultará mucho la ganancia muscular. Incluso el experto habla de que esto puede afectar al ciclo menstrual a partir de ciertas edades.

No obstante, Marcos Vázquez también asegura que no hay que eliminar el cardio por completo de nuestra rutina, sino que se trata de buscar un buen equilibrio entre ambos tipos de entrenamiento.

"De este tipo de ejercicios, dos o tres sesiones semanales son suficientes para obtener beneficios y evitar sus posibles peligros asociados", comentaba el entrenador personal sobre el asunto.

Además, el especialista aprovechaba la ocasión para desmentir otro mito que gira en torno al levantamiento de pesas, asegurando que esto no es algo que "masculinice" a las mujeres, sino que es muy útil para tonificar el cuerpo.

Y es que esto es algo que ha sido respaldado por muchos estudios: un buen equilibrio entre entrenamiento de fuerza y cardio permite reducir el porcentaje de grasa, activar el metabolismo y mejorar nuestra autoestima a largo plazo.