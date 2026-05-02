Marcos Vázquez, entrenador, desvela cuál es la mejor posición para descansar (y la más natural)

Pasamos horas sentados en sillas de oficina o sofás, pero el cuerpo clama por recuperar su posición natural. Marcos Vázquez, creador de Fitness Revolucionario y divulgador, lo tiene claro: la sentadilla profunda no es solo un ejercicio, sino "nuestra posición natural de descanso".

De vuelta a lo ancestral

Vázquez desvela cómo en culturas asiáticas o de cazadores-recolectores, la gente se posa en sentadilla completa para charlar, esperar o simplemente reposar. Pies planos en el suelo, glúteos cerca de los talones, espalda recta: esa es la postura que mantiene las articulaciones vivas y los músculos elásticos.

Según desvela el entrenador, estar sentado a 90 grados atrofia las rodillas, los tobillos y las caderas, culpando al mobiliario moderno (y a las posturas a las que ya estamos acostumbrados) de nuestra rigidez progresiva. ¿Cómo podemos mejorar, por tanto, nuestra postura diariamente?

Lejos de ser un reto gimnástico, practicar diariamente la sentilla profunda relaja el cuerpo como ninguna silla. Mejora la flexibilidad de la cadera, fortalece los tobillos y preserva la movilidad de la columna. Imagina leer el móvil o ver una serie así: en minutos, sientes cómo se estira la cadena posterior y despierta el core sin esfuerzo.

Más que una postura

Este gesto encaja en el mantra de Marcos Vázquez: caminar más, dormir mejor y entrenar fuerza. Complementa la realización de esta sentadilla profunda con otros ejercicios como el peso muerto o el press para que sea una rutina mucho más completa

Sin embargo, la sentadilla es el verdadero descanso activo que previene dolores crónicos. Y Vázquez se apoya en sus datos: la fuerza de agarre predice la longevidad mejor que las analíticas. Lo mejor es que lo pruebas de forma gradual en casa, ya que nuestro cuerpo no está acostumbrado.

Usa un apoyo si te cuesta y prueba a realizar esta sentadilla completa durante uno o dos minutos diarios. En apenas unas semanas notarás unas piernas más firmes y una espalda más suelta.