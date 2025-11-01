Marcos Ramos lidera la fiesta española en la ETM de Mallorca con Mario Olmedo tercero

La Els Tres Mils (ETM) fue una explosión de sol, energía y emoción. A diferencia del año pasado, cuando el mal tiempo obligó a modificar el recorrido, esta edición de Mallorca by UTMB se disputó bajo un clima perfecto: cielo azul, temperatura ideal y una Tramuntana radiante.

Desde la salida en Selva, a las 8:00 de la mañana, el aragonés Marcos Ramos González marcó el ritmo de una carrera que no dio tregua. Con paso firme en las subidas y técnica impecable en los descensos, se proclamó vencedor tras 5:04:55 de esfuerzo para completar los 56 kilómetros y más de 2.450 metros de desnivel positivo.

"He salido confiando en mí, sin pasarme mucho en los inicios y sobre el kilómetro 20 me he visto en cabeza de carrera y he mantenido el pulso y el ritmo hasta la meta", aseguraba Marcos en meta. "Es una carrera mucho más dura de lo que se esperaba por el terreno, pero la ha disfrutado mucho. Me ha gustado", finalizó el corredor de Asics.

Olmedo completó el podio

El francés Thomas Butez finalizó segundo (5:14:51) y el español Mario Olmedo, del equipo Mount to Coast, completó el podio con 5:17:05, sellando una jornada gloriosa para el trail nacional.

"Era una carrera que parecía rápida. Se me ha hecho eterna, sobre todo, la bajada del empedrado preciosa pero dura a partes iguales. La última parte era para correr, para quien tuviera piernas, que no era mi casa", admitía Olmedo.

Ambos fueron recibidos por una auténtica multitud en el Port de Sóller, donde el ambiente de meta se transformó en una celebración colectiva entre corredores, familias y aficionados.

Ambos con billete para Champonix

El éxito tuvo además doble recompensa: los tres primeros clasificados obtuvieron pase directo para la OCC del UTMB Mont-Blanc 2026, la final internacional de 50 km en Chamonix.

"Alargaremos un poco más la temporada, pero ya tenemos los deberes hechos. Ahora a disfrutar, a tomarme un mcon ensamaida y mañana como nuevo", finalizaba Olmedo sobre el billete para UTMB del año que viene.

Con la Tramuntana bañada de sol y el público entregado, Mallorca vivió una jornada redonda. La ETM 2025 deja una imagen clara: el trail español está más fuerte que nunca, y la isla balear es ya uno de sus mejores escenarios.