Marcos Llorente (31 años): "Solo como de día. Desayuno, como y ceno siempre que haya luz natural… En invierno ceno a las 17:30, en verano antes de que anochezca"

Marcos Llorente es considerado por muchos como uno de los futbolistas españoles en mejor condición física. Muy conocidos son ya los peculiares hábitos que marcan su día a día, pero el lateral del Atlético de Madrid ha querido hablar ahora en detalle de su alimentación.

Así es el día a día de Marcos Llorente

Para comenzar, Llorente asegura que lo que come en su día a día no es solo cuestión de ser deportista profesional, sino de querer sentirse a gusto consigo mismo. Y para cumplir con ese bienestar personal sigue lo que se trata de una dieta 'inspirada en la filosofía paleolítica'.

Lo que el jugador defiende es que come alimentos poco procesados y naturales, eliminando sobre todo cosas como lácteos y pasta. En su lugar, se centra en carne, pescado y verduras, y confía en la patata, boniato y yuca como principal fuente de hidratos de carbono.

Asimismo, otro pilar en su rutina alimentaria es el ayuno intermitente; es decir, Marcos Llorente solamente come durante las horas de luz natural, adelantando en varias horas la cena cuando el día cambia al horario de invierno.

El estilo de vida de Marcos Llorente, en el punto de mira / SPORT

Un ejemplo específico de su alimentación es que, por la mañana, toma siempre un café al que añade mantequilla. El motivo de esto es que considera que representa una fuente de energía basada en grasas saludables que le ayuda a empezar el día con fuerza.

Marcos Llorente asegura que gracias a estos hábitos ha mantenido una salud intachable, evitando resfriarse durante cerca de 2 años. Pero lógicamente esto no es todo lo que determina un día a día del futbolista.

Como bien se conoce, la rutina del jugador de la selección española también contempla ritmos circadianos, la exposición al sol, un buen descanso y el cuidado físico diario. En definitiva, la alimentación es una parte del total de su rutina.

Más allá de que sus métodos generen debate, lo cierto es que Marcos Llorente mantiene una de las rutinas de salud más particulares del fútbol español y continúa defendiendo que buena parte de su bienestar físico se explica por estos hábitos.