Marcos Gómez, nutricionista deportivo, lanza una advertencia sobre el alcohol: “Si bebes, estás frenando tu progreso muscular”

Conviene empezar por algo básico: tratar el alcohol como si no tuviera riesgos es engañarnos. Su consumo no es inocente, tiene impacto directo en la salud y está relacionado con más de 200 enfermedades, algunas de ellas muy graves.

Aun así, y pese a lo evidente, sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida en España. Esa normalización, tan extendida, es lo que realmente debería hacernos reflexionar.

El alcohol frena el desarrollo muscular

Pero más allá de los riesgos conocidos, hay una duda que suele pasar desapercibida: cómo influye el alcohol en el físico. Ni hablamos de adicción ni de problemas de salud, sino de algo mucho más cotidiano para quien entrena: ganar músculo o perder grasa.

Dos objetivos muy comunes que, en muchos casos, no se relacionan directamente con lo que se bebe el fin de semana. “Beberte ese cubata con tu colega está haciendo que no ganes músculo”, advierte Marcos Gómez, dietista, entrenador y docente en los programas formativos.

Pareja realizando ejercicios / CMS

El experto sigue diciendo lo siguiente: "En primer lugar porque te deshidratas y eso reduce el rendimiento y tu capacidad de generar fuerza y, por supuesto, tu hipertrofia muscular. Además dependiendo de cuánto y cuando bebas, se interrumpe la síntesis de proteína muscular."

La cosa no acaba aquí, ya que seguía informando con lo siguiente: "El alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo, lo que puede hacer que en un chupito llegue fácil a 100 calorías. Y eso sin tener en cuenta las mezclas, que harían que entrases con más facilidad en superávit calórico y también alcohólico."

Eso sumado a que, en caso de beber mucho no vas a poder dormir bien -algo fundamental para el crecimiento del músculo- provoca que el alcohol no sea para nada bueno para nuestra salud ni nuestros músculos.