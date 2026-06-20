Marcos Gómez, dietista: "Para ganar músculo es necesario comer alimentos que tengan una densidad calórica alta"

El músculo es clave para retrasar el envejecimiento y mantener el bienestar. La masa muscular protege la estructura ósea y previene la sarcopenia. No obstante, es importante seguir las pautas correctas para conseguir el crecimiento muscular.

En este contexto, el dietista y entrenador Marcos Gómez ha compartido uno de los puntos fundamentales para ganar músculo. A través del canal Fit Generation, el divulgador explica cuáles son los alimentos que ayudan más al entrenamiento de fuerza.

Marcos Gómez, entrenador personal / .

Según los expertos, es necesario un superávit calórico para ganar masa muscular de forma eficiente. Sin embargo, es más importante hacerlo de manera estratégica y sostenible nutricionalmente.

"Para ganar músculo es necesario comer alimentos que tengan una densidad calórica alta, que sacien poco y que tengan una digestión muy rápida para que en menos tiempo puedan volver a comer y meter más calorías", detalla el especialista.

Durante la publicación, compartida en Instagram, el experto apunta que "aunque sea muy común por ejemplo pensar en arroz o en la pasta, yo recomendaría frutas deshidratadas como dátiles o pasas, también harina de arroz para bebés y papillas".

Aunque el último alimento sorprenda, el dietista tiene claro sus beneficios: "En el caso de los bebes, como no tienen el intestino bien desarrollado son productos especialmente diseñados para ser más 'amables' que hacen que la digestión sea más sencilla".

Además, Gómez explica por qué no hay que centrar la alimentación en consumir un volumen alto de proteínas. "No necesitamos tanta como nos imaginamos y mucho menos estando en superávit calórico", sentencia el creador de contenido.

En este punto, el nutricionista recomienda "las legumbres y si quieres una proteína de origen animal, pues la clara de huevo". Finalmente, Marcos subraya la importancia de beber agua: "El agua ayuda a asimilar toda esta comida, a hidrolizar, a que puedes digerir los alimentos y a acumular glucógeno para rendir bien entrenando".