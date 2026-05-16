Marcos Gómez, dietista y entrenador: "Para ganar músculo es necesario comer alimentos que tengan una densidad calórica alta y que sacien poco"

La masa muscular es clave para mantener la salud y retrasar el envejecimiento. El músculo no solo previene la sarcopenia con el paso del tiempo, también protege la estructura ósea y acelera el metabolismo, favoreciendo el control de peso.

En este sentido, el entrenador y dietista Marcos Gómez ha revelado una de las claves sobre el crecimiento muscular. A través de redes sociales, el divulgador explica cuál es la alimentación más importante para el entrenamiento de fuerza.

Para aumentar la masa muscular de manera eficiente, es necesario un superávit calórico. No obstante, es fundamental hacerlo de forma planificada y sostenible en el ámbito nutricional.

Elevaciones laterales con mancuernas / .

"Para ganar músculo es necesario comer alimentos que tengan una densidad calórica alta, que sacien poco y que tengan una digestión muy rápida para que en menos tiempo puedan volver a comer y meter más calorías", explica el experto.

Durante el vídeo, compartido con Fit Generation, Gómez sugiere que "aunque sea muy común por ejemplo pensar en el arroz o en la pasta, yo recomendaría frutas deshidratadas como dátiles o pasas, también harina de arroz para bebés y papillas".

Al respecto de este último alimento, el nutricionista afirma que "en el caso de los bebes, como no tienen el intestino bien desarrollado son productos especialmente diseñados para ser más 'amables' que hacen que la digestión sea más sencilla".

Por otra parte, Gómez advierte que no se centraría demasiado en las proteínas porque "no necesitamos tanta como nos imaginamos y mucho menos estando en superávit calórico".

En su lugar, el creador de contenido recomienda "las legumbres y si quieres una proteína de origen animal, pues la clara de hueva". Por último, Marcos recuerda la importancia de beber abundante agua: "El agua ayuda a asimilar toda esta comida, a hidrolizar, a que puedas digerir los alimentos y a acumular glucógeno para rendir bien entrenando".