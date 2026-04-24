Marcos Gómez, dietista y entrenador, desvela la clave para seguir ganando músculo si llevas más de un año entrenando

El experto en nutrición y entrenamiento Marcos Gómez ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda para quienes llevan tiempo en el gimnasio: el crecimiento muscular no es eterno ni tan explosivo como al principio. En una charla reciente, a través de redes sociales, ha querido dar algunas claves.

En este nuevo vídeo, Marcos Gómez desmonta algunos mitos y ofrece pautas realistas para no estancarte, enfocándose en ajustes inteligentes que pueden marcar la diferencia. Porque sí: hay mucha gente que no ve resultados tras estar un tiempo entrenando.

La clave: expectativas realistas

Gómez explica que los novatos ven progresos rápidos gracias a las adaptaciones neuronales: mejor técnica, coordinación y fuerza que impulsan el músculo casi sin esfuerzo. Pero después de un año, el cuerpo pierde esa hipersensibilidad al estímulo, complicando la recomposición (ganar masa mientras pierdes grasa).

Aquí llega lo esencial: como objetivo, apunta a ganar solo un 0,2-0,5% de tu peso corporal al mes en músculo puro. Nada de transformaciones mágicas; se trata de entrenamientos específicos, programación precisa y nutrición calibrada al milímetro.

Marcos Gómez insiste en que sin sobrecarga progresiva (más peso, series o intensidad), el progreso se frena. Por ejemplo, olvida las rutinas genéricas si buscas maximizar. Prioriza intensidad cerca del fallo, ralentiza repeticiones o añade series en ejercicios clave.

Este cambio en tus rutinas de ejercicios también puede combinarse con proteínas adecuadas y un descanso más óptimo para que el cuerpo responda, aunque sea a paso lento (o más lento que lo que pudo percibirse en los primeros meses o el primer año en el gimnasio).

Más allá del gimnasio

El dietista resalta que sin un ajuste muy fino en macros (más proteínas y un buen control calórico) y manejo de estrés, ni el mejor plan funciona. Para los más veteranos, es como una maratón: tres sesiones semanales intensas bastan si progresas cada semana. Resultado: músculo duradero y funcional, no solo estético.

Gómez nos motiva recordando que estancarse es lo normal, no es un fracaso. Adapta, mide y sé constante; el cuerpo siempre puede más si lo desafías correctamente.