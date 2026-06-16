Marco Asnaghi, entrenador personal: "Si fuese una mujer con poco tiempo para entrenar, haría esto en 20 minutos"

Hacer deporte de manera frecuente es una máxima a la hora de mejorar la longevidad en cualquier caso, pero no siempre se logra encontrar tiempo suficiente como para encajar este elemento dentro de la rutina.

No obstante, existen alternativas que son útiles a la hora de hacer ejercicio en un periodo de tiempo reducido sin que pierda eficacia, tal y como resalta el entrenador personal conocido como Marco Asnaghi.

El especialista ha compartido una rutina que consta de cuatro ejercicios y que se puede hacer en tan solo 24 minutos. Además y según recogía en una reciente publicación de Instagram, es ideal para mujeres que estén entre 40 y 50 años.

De hecho, Marco Asnaghi sostenía que es tremendamente eficaz: Si yo fuera una mujer con muy poco tiempo para entrenar y tuviera sólo 20 minutos, eso es exactamente lo que haría. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Cuatro series de Squats (1 minuto), flexiones (1 minuto)

Cuatro series de Remo con mancuernas (1 minuto), zancada inversa (1 minuto)

El especialista asegura, por otro lado, que otra de las partes clave de este entrenamiento de dos partes tiene que ver con los descansos y cómo hacerlos de forma correcta, afirmando que se debe parar un minuto entre cada serie que se haga.

Esto último es ideal para que los músculos se regeneren de manera correcta de cara a la siguiente serie y se puedan cargar sin que esto suponga un riesgo para sufrir lesiones durante el entrenamiento.

Además, lo bueno es que podemos hacer esta rutina en cualquier parte, por lo que no hace falta que acudamos al gimnasio para llevar a cabo este conjunto de ejercicios que apenas duran poco más de 20 minutos.