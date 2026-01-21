La marca valenciana Lurbel se une a las Skyrunner World Series, el circuito más técnico del skyrunning

Lurbel da un salto de altitud en 2026. La firma valenciana, especializada en textil técnico para deportes de montaña, se incorpora como nuevo partner de las Merrell Skyrunner World Series y asume un rol muy visible: será el calcetín técnico oficial del circuito durante toda la temporada.

La alianza une dos nombres que hablan el mismo idioma: rendimiento en terreno duro. Las Skyrunner World Series concentran algunas de las carreras más técnicas del calendario internacional, con desniveles agresivos, crestas expuestas y trazados donde la tracción, la termorregulación y la protección del pie pesan tanto como las piernas.

"Es un paso natural", subrayan desde la marca, que lleva más de tres décadas trabajando para disciplinas exigentes como el trail running, el esquí o el ciclismo. Fundada en 1992 en Ontinyent, Lurbel reivindica su producción 100% local y su apuesta por la innovación textil para elevar prestaciones, calidad y sostenibilidad.

Desde la dirección del circuito, Etienne Rodriguez celebra la llegada del nuevo sponsor: "Sus profundas raíces en los deportes de montaña y su dedicación a la excelencia técnica encajan perfectamente con nuestro circuito", en un guiño a la misión compartida de apoyar a los atletas "en los entornos más exigentes" mientras crece la comunidad global del skyrunning.

Lurbel prepara un pack técnico para los deportistas que compitan durante el año y lanzará productos co-brandeados de las MSWS.