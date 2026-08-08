Marc Vergés, nutricionista: "Los frutos secos tienen vitaminas que gracias a tomarlos crudos no absorbes, todas las tribus ancestrales los dejan en remojo"

Los frutos secos forman parte de la alimentación habitual de muchas personas y suelen aparecer entre las recomendaciones cuando se habla de llevar una dieta equilibrada. Almendras, nueces, avellanas o pistachos aportan grasas, fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, Marc Vergés considera que hay un detalle al que no siempre prestamos suficiente atención: la forma en la que los consumimos.

El nutricionista ha hablado sobre ello en una intervención compartida en redes sociales, donde pone el foco especialmente en los frutos secos crudos. Según explica, estos alimentos contienen una serie de compuestos conocidos habitualmente como antinutrientes, entre los que se encuentra el ácido fítico.

Vergés sostiene que estos compuestos pueden dificultar que nuestro organismo aproveche correctamente algunos de los nutrientes presentes en el propio alimento. "Tienen vitaminas que gracias a tomarlos crudos no absorbes y minerales que gracias a tomarlos crudos no absorbes", señala durante su explicación.

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Marc Vergés recomienda remojar los frutos secos antes de consumirlos

Para explicar su postura, el nutricionista recurre también a la manera en la que, según señala, determinadas poblaciones tradicionales han preparado históricamente estos alimentos. "No hay tribus que tomen los frutos secos crudos", asegura Vergés, antes de añadir que "todas las tribus ancestrales que toman frutos secos los dejan en un bol de madera remojados".

El objetivo de este proceso sería reducir la presencia de esos llamados antinutrientes. De acuerdo con Vergés, otra posibilidad consiste en tostar los frutos secos antes de consumirlos. En otra publicación que recoge sus declaraciones, el especialista recomienda dejarlos aproximadamente 12 horas en agua filtrada o recurrir al tostado.

Su recomendación no se limita únicamente a los frutos secos. Vergés señala que algo parecido sucede con determinadas semillas y menciona expresamente las pipas de girasol y de calabaza. En estos casos apuesta por consumirlas tostadas, mientras que para otras semillas propone utilizar el remojo.

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Ahora bien, la cuestión de los antinutrientes requiere algunos matices. El ácido fítico puede unirse a minerales como el hierro, el zinc o el calcio y reducir su absorción, pero esto no significa que comer frutos secos crudos impida al organismo aprovechar todos sus nutrientes. Para una persona que sigue una alimentación variada y no presenta deficiencias nutricionales, su presencia no suele considerarse un problema.

Tampoco está claro que remojar los frutos secos produzca el efecto que se le atribuye habitualmente. Una investigación analizó almendras, avellanas, cacahuetes y nueces sometidos a diferentes periodos de remojo y encontró cambios pequeños en su concentración de fitatos.

Además, el procedimiento no mejoró la relación entre fitatos y minerales. Por tanto, aunque el remojo es una práctica que puede realizarse y que Vergés recomienda, la evidencia disponible no permite afirmar que sea imprescindible para aprovechar correctamente los nutrientes de los frutos secos.