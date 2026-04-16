Marc Solà, regional manager de VivaGym: "Hoy el gimnasio es mucho más que un espacio para entrenar"

Marc Solà, regional manager de VivaGym, atiende a Sport para enmarcar la llegada de la cadena a Lleida dentro del auge del fitness en Catalunya y de un cambio de fondo en los hábitos de la población. En esta entrevista, sostiene que el ejercicio ha dejado de estar ligado solo a la estética para convertirse en una herramienta de salud, bienestar y equilibrio cotidiano.

Pregunta: VivaGym aterriza en Lleida con su primer centro en la provincia. ¿Por qué ahora y por qué Lleida? ¿Qué lectura hacéis del mercado local?

Respuesta: La llegada a Lleida responde a un momento muy favorable para el sector del fitness y, en concreto, a una tendencia muy clara en Catalunya hacia estilos de vida más saludables. Según los datos de la última Encuesta de Hábitos Deportivos en España, alrededor del 60% de los catalanes practica actividad física de forma habitual, y eso refleja un mercado en crecimiento y con una demanda ya consolidada.

Además, en núcleos urbanos como Lleida cada vez se valoran más la proximidad, la flexibilidad y la accesibilidad, que son tres pilares clave de nuestro modelo. Para nosotros, abrir aquí era un paso natural dentro de nuestro plan de expansión en Catalunya, donde ya superamos los 33 centros. Queremos acercar nuestra propuesta a nuevas ciudades, y creemos que Lleida tiene un gran potencial para seguir impulsando la actividad física como parte fundamental del día a día.

P: El fitness vive un momento de auge muy claro. ¿Qué está cambiando en la relación de la gente con el gimnasio y con el cuidado personal? Porque da la sensación de que ya no se va solo por estética.

R: Totalmente. Estamos viendo un cambio muy claro en cómo las personas se relacionan con el fitness y, desde VivaGym, lo vivimos muy de cerca cada día en nuestros centros. Hace unos años, el gimnasio estaba mucho más asociado a la estética o a objetivos muy concretos y a corto plazo. Hoy, en cambio, nuestros usuarios lo entienden como una herramienta clave para cuidar su salud de forma integral. De hecho, vemos que cada vez más personas entrenan con una visión de futuro. Según un estudio propio de VivaGym, el 45% de los españoles ya lo hace pensando en mejorar su salud y su longevidad. Y eso es muy significativo, porque refleja un cambio de mentalidad: ya no se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien hoy y también dentro de muchos años, ganando bienestar, energía y autonomía.

Así luce una de las salas del VivaGym de Lleida por dentro / VIVAGYM

Otro aspecto que nos parece especialmente relevante es el impacto emocional del ejercicio. Nuestros usuarios nos cuentan que el gimnasio es mucho más que un lugar donde entrenar: es su momento, su espacio de desconexión. Y los datos lo respaldan: el 98% afirma que mejora su autoestima y el 84% reconoce que su estado de ánimo empeora cuando deja de entrenar. Para nosotros, esto confirma que una vida activa también juega un papel fundamental en la salud mental.

Además, hemos visto un cambio en la forma de entrenar. Ahora se buscan rutinas más sostenibles, más equilibradas, que encajen de verdad en el día a día. La actividad física se integra dentro de un estilo de vida más amplio, en el que también importan la nutrición, el descanso y el bienestar emocional. En definitiva, desde VivaGym creemos que el gran cambio es que el ejercicio ha dejado de ser un medio para alcanzar una meta puntual y se ha convertido en un hábito de autocuidado. Nuestros centros ya no son solo espacios para hacer ejercicio, sino lugares donde las personas invierten en su salud, en su bienestar y en su calidad de vida a largo plazo.

O sea, que el gimnasio ha dejado de ser solo un lugar para ponerse en forma y se está convirtiendo en una herramienta de salud cotidiana.

Sin duda. Hoy el gimnasio es mucho más que un espacio para entrenar; es una herramienta de prevención, de bienestar y de equilibrio diario.

Cada vez más personas integran el ejercicio en su rutina como un hábito esencial, al mismo nivel que la alimentación o el descanso. El auge de disciplinas como el entrenamiento de fuerza, el HIIT o los formatos híbridos refleja precisamente esa búsqueda de salud, funcionalidad y bienestar global. En ese contexto, nuestro objetivo es posicionarnos como un aliado del bienestar integral, acompañando a los usuarios no solo en sus objetivos físicos, sino también en su salud mental y emocional.

¿Y qué perfil de usuario esperáis captar en Lleida? ¿Pensáis más en el abonado habitual de gimnasio o también en gente que quizá hasta ahora no se veía en ese entorno?

Nuestro objetivo es llegar a un público muy amplio. Por supuesto, queremos atraer al usuario habitual de gimnasio, pero también a todas aquellas personas que hasta ahora veían la actividad física como algo lejano o poco accesible.

En Lleida, como en el conjunto de Catalunya, vemos un perfil de usuario cada vez más consciente de la importancia de cuidarse, pero también muy práctico y exigente con su tiempo. Hablamos de personas activas, que valoran poder integrar el entrenamiento en su rutina diaria sin complicaciones, ya sean jóvenes profesionales, estudiantes o adultos que buscan mejorar su salud y su bienestar. También detectamos un interés creciente en perfiles que quizá antes no se sentían identificados con el gimnasio: personas que quieren empezar a moverse por salud, por sentirse mejor o simplemente por desconectar del día a día. En Catalunya, además, existe una cultura muy arraigada del deporte y de la vida activa, y eso hace que el usuario tenga una mentalidad muy abierta hacia el fitness, siempre que sea accesible y flexible.

Desde VivaGym, nuestro objetivo es precisamente ese: adaptarnos a un usuario diverso, que busca calidad, cercanía y facilidad, independientemente de su nivel o de su experiencia. Queremos ser ese primer paso para quien empieza, pero también el lugar donde quedarse para quien ya tiene el hábito. En definitiva, buscamos ser un gimnasio para todos.

Lleida, nueva sede de la cadena de gimnasios / VIVAGYM

¿Qué se va a encontrar el usuario cuando entre en este nuevo club de Lleida? ¿Qué tendrá de diferencial frente a otras ofertas?

El nuevo centro de Lleida está diseñado para ofrecer una experiencia completa y muy adaptable. Contará con más de 1.500 metros cuadrados dedicados al entrenamiento, organizados en nuestras siete zonas características: cardio, fuerza, peso libre, zona HIIT y espacios para actividades dirigidas. Uno de los grandes valores diferenciales será precisamente la amplia oferta de clases dirigidas, con opciones para todos los niveles y en horarios muy flexibles, pensadas para facilitar que cualquier persona pueda encontrar su momento para entrenar. A eso se suma el servicio de entrenamiento personal, que permite un acompañamiento más individualizado, y nuestros planes de nutrición, que completan ese enfoque de salud integral.

Más allá de las instalaciones, destacaría tres claves: accesibilidad, variedad y flexibilidad. Todo está pensado para que el usuario pueda integrar el entrenamiento en su día a día de forma natural, con espacios modernos, cómodos y alineados con su ritmo de vida.

En tu caso personal, has vivido muy de cerca la evolución del sector. ¿Qué ha cambiado más en estos años? ¿Y qué sigue siendo decisivo para que un gimnasio funcione hoy?

He vivido una evolución muy clara del sector. Hemos pasado de un enfoque muy centrado en la estética a un modelo en el que el bienestar integral es el verdadero protagonista. Hoy, el usuario no solo quiere entrenar; quiere sentirse bien, cuidarse y mantener ese hábito en el tiempo. Pero hay otro aspecto que me parece especialmente relevante y que a veces no se pone tanto en valor: estamos hablando de un sector en crecimiento que también está generando empleo de forma sostenida. Solo en España, el empleo vinculado al deporte ha superado ya las 270.000 personas, con un crecimiento cercano al 6% en el último año, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

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En este contexto, hay varios elementos que son clave. Por un lado, contar con una oferta de clases dirigidas variada y de calidad, que es fundamental para mantener la motivación y adaptarse a diferentes perfiles y momentos. Por otro, el talento del equipo humano: profesionales cualificados, cercanos y capaces de acompañar al usuario marcan una diferencia enorme en la experiencia. Y, además, este crecimiento del sector está impulsando una mayor especialización y profesionalización. Y, por supuesto, está la capacidad de ofrecer un modelo equilibrado: accesible, flexible, con buenas instalaciones y una experiencia que realmente conecte con las necesidades de las personas. Al final, un gimnasio funciona cuando deja de ser un esfuerzo puntual y se convierte en un hábito que aporta valor real al día a día del usuario.