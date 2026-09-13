Marc Romera, nutricionista: "Nuestros ancestros no comían seis veces al día. Ayunar forma parte de nuestra biología y permite al cuerpo activar procesos de reparación como la autofagia"

Las preocupaciones por llevar una vida saludable se manifiestan en diversas dimensiones, sobre todo considerando lo que Marc Romera, especialista en metabolismo y nutricionista, recientemente ha divulgado en torno a la alimentación y las asistencias al gimnasio.

De acuerdo con el experto, una rutina que se considere positiva para el cuerpo no necesariamente se reduce a hacer ejercicio, sino que debe abarcar los múltiples aspectos implicados en la manutención y el mejoramiento de la salud.

"Creemos que somos personas activas por ir tres veces al gimnasio 30 minutos. ¿Cómo no nos vamos a enfermar?”, advierte en primera instancia, dando a entender que la actividad física no es aisladamente suficiente.

Amara Aladel, médica: "El ayuno intermitente ofrece más que pérdida de peso: también mejora la salud" / Pixabay / El Periódico de Aragón

“Pasamos ocho horas en una oficina sin ver el sol, estresados, comemos pan y mermelada por la mañana, y por la noche cenamos frente a Netflix. Ese es el retrato de la enfermedad moderna”, reflexiona, aludiendo al sedentarismo y a la sobrealimentación como los más grandes males que afrontar.

Así, invoca el tema del ayuno intermitente, una práctica que se ha hecho cada vez más popular entre las personas que quieren llevar a cabo una vida saludable pero que, aun así, genera dudas respecto a su efectividad.

“Nuestros ancestros no comían seis veces al día. Ayunar forma parte de nuestra biología y permite al cuerpo activar procesos de reparación como la autofagia”, explicó, siendo que ayuda a eliminar células disfuncionales y, en consecuencia, reduce el riesgo de cáncer, mejora la resistencia a la insulina y favorece la longevidad.

Un ayuno nocturno largo y un desayuno temprano podría relacionarse con un menor índice de masa corporal / Prensa Ibérica

Eso sí, a diferencia de las experiencias normalmente relatadas en Internet, ayunar no es un proceso que puedan hacer todos, mucho menos sin una guía profesional. "No es una competición para ver quién aguanta más sin comer. Es una herramienta que debe adaptarse al contexto hormonal, metabólico y de estrés de cada persona”, advirtió.

Por otra parte, Romera desmiente que el ayuno ralentice el metabolismo, sino que más bien, durante las horas de ayuno, se elevan las hormonas del crecimiento y la adrenalina, por ejemplo, acelerando el metabolismo y preservando la masa muscular.

"Lo que es peligroso es hacerlo mal: sin hidratación, sin descanso y con altos niveles de estrés”, prosigue, en aras de refutar la hipótesis de que para las mujeres sí es dañino, lo cual es un bulo.

“Adelanta la cena, retrasa el desayuno y escucha a tu cuerpo. No hace falta contar minutos ni usar aplicaciones. La salud es la consecuencia de buenos hábitos sostenidos en el tiempo”, recomienda.

El ayuno intermitente se basa en la restricción del tiempo en el que se puede comer sin que exista ninguna limitación de los alimentos que se pueden ingerir. / EP

“Si rompes el ayuno con azúcar, destruyes los beneficios que acabas de ganar”, recuerda, por lo que insta a hacerlo de la mano de proteínas, grasas saludables y vegetales, incluyendo su opción favorita: caldo de huesos con cúrcuma y pimienta negra, "el mejor aliado para la digestión y la inflamación”.

De igual manera, el profesional asegura que comer sano no cuesta más sino que "es una excusa", tomando como referencia los huevos, el hígado y las sardinas como opciones alimenticias económicas y cargadas de nutrientes, además de que lo describe como un asunto de disciplina.

"El problema no es el precio, son las prioridades: hay quien se compra el último iPhone o fármacos para adelgazar, pero no invierte en un buen aceite de oliva”, criticó.

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“Estamos en un verano eterno de sobrealimentación. Nunca dejamos descansar al cuerpo. El resultado es inflamación, cansancio y obesidad. El ayuno no es restricción. Es darle un respiro al cuerpo para sanar”, finalizó.