Marc Romera, especialista en nutrición: "Si quieres perder grasa, lo primero que tienes que hacer es entrenar fuerza"

Marc Romera, entrenador especializado en fisiología, metabolismo y nutrición integrativa, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Durante una entrevista en el podcast 'Impacientes', el experto ha hablado sobre alguno de los debates más populares en la industria del fitness.

"Hemos demonizado los carbohidratos, pero son esenciales si sabes cuándo y cómo tomarlos", explica el especialista. En este sentido, Romero señala que hay deportistas que no incluyen esta fuente energética en su plan de entreno.

"Hay gente que hace keto y entrena duro creyendo que quema grasa directamente, pero en realidad está tirando de glucosa generada a partir de proteína muscular", avisa el divulgador.

Mujer haciendo ejercicios de fuerza / .

"Así pierdes músculo en lugar de ganarlo", subraya a los presentadores, los médicos Víctor y Delia. Por este motivo, el nutricionista recomienda añadir los carbohidratos a la alimentación de manera efectiva.

"Tomarlos antes del entrenamiento nos da energía inmediata", explica Romera. Ahora bien, tomar los carbohidratos después del entrenamiento favorece "la recuperación y la síntesis proteica".

No obstante, si el objetivo es perder la grasa el entrenador tiene claro que hay que acompañar la alimentación con este entrenamiento: "Si quieres perder grasa, lo primero que tienes que hacer es entrenar fuerza, es la base de todo".

En este contexto, el desarrollo del músculo es clave para el metabolismo. "Ganar más masa muscular va a generar un aumento del consumo energético en estado de reposo", detalla Romera.

De hecho, el entrenamiento de fuerza también influye sobre la sensibilidad a la insulina. Después de entrenar, el músculo puede recibir la glucosa en lugar de almacenarla en forma de grasa: "Si tú entrenar y luego comes carbohidratos, te estás asegurando en gran parte que la glucosa vaya al tejido muscular y no al tejido adiposo", afirma.