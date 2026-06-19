Marc Romera, especialista en nutrición: "Los carbohidratos son esenciales si sabes cuándo y cómo tomarlos"

El especialista en salud metabólica y entrenamiento de fuerza, Marc Romera, ha desmontado en una nueva entrevista con el canal de YouTube Impacientes uno de los mitos más extendidos en el mundo del fitness y la nutrición: los carbohidratos no son los enemigos.

En lugar de eliminarlos radicalmente, Romera defiende que los carbohidratos son esenciales para el rendimiento deportivo y la masa muscular cuando se consumen de manera estratégica y en los momentos adecuados. Por tanto, siguiendo sus indicaciones, se convierten en amigos.

Los carbohidratos no son un problema

Los carbohidratos han sido vilipendiados en el mundo del fitness, pero Romera demuestra su valor con datos del Ministerio de Sanidad. La flexibilidad metabólica es la capacidad de alternar entre sustratos energéticos según las circunstancias, e incluir carbohidratos en puntos estratégicos optimiza esta adaptabilidad.

No es necesario eliminarlos completamente, sino integrarlos en la rutina de forma individualizada y sostenible. Los carbohidratos proporcionan energía inmediata para mantener la intensidad del entrenamiento, retrasan la fatiga y el cansancio central, y mejoran la coordinación y la técnica en movimientos complejos.

Antes del entrenamiento, consumir carbohidratos ayuda a mantener la intensidad durante más tiempo y a realizar mejor los ejercicios técnicos. Posterior al entrenamiento, los carbohidratos favorecen la reposición de glucógeno muscular, potencian la síntesis proteica al combinarse con aminoácidos y reducen el dolor muscular de aparición tardía.

El momento ideal según la ciencia

La mejor hora para consumir carbohidratos es entre media mañana y el almuerzo, cuando el organismo se encuentra más receptivo para metabolizarlos adecuadamente. Varios estudios han demostrado que en ese periodo el cuerpo los procesa mejor que en otros momentos.

Por el día el metabolismo procesa mucho mejor los carbohidratos, mientras que por la noche lo ideal es una cena ligera. Tampoco se recomienda mezclar grasas con hidratos de carbono, ya que entonces estos se transforman en glucosa.