Marc Ollé refuerza el elenco de estrellas en la Ultra de 3 Días Trail Ibiza

Marc Ollé (Igualada, 1989) será uno de los grandes atractivos de la próxima edición de 3 Días Trail Ibiza, donde competirá en la distancia Ultra siete años después de lograr un brillante segundo puesto en 2018. El corredor catalán, actualmente en el ranking ITRA 892, llega a la isla con excelentes sensaciones tras firmar un subcampeonato en la Salomon Ultra Pirineu el mes pasado.

A pesar de comenzar 2025 con una fractura de sacro que le mantuvo limitado durante los primeros meses, Ollé ha demostrado su capacidad de recuperación sumando resultados destacados en el circuito nacional e internacional. El corredor del Skyridge Collective logró la victoria en la Ultra Sud Canigou de 70 kilómetros y un segundo puesto en la KV du Sarrassi, además de subir al podio (3º) nuevamente en el Campeonato de España de Ultratrail en Bosques del Sur y en Trails des Fontaines en Francia.

Otros resultados incluyen un quinto puesto en Skymarathon Sentiero, un top 30 en la prestigiosa OCC (27º), y ese ansiado segundo lugar en Ultra Pirineu que confirma su estatus en la élite del trail running español. Asimismo, la pasada semana compitió en la exigente Marató dels Dements, finalizando en 17ª posición.

Un palmarés de referencia

El historial de Marc Ollé habla por sí solo. Entre sus logros más recientes destacan el subcampeonato en Trail du Puigmal (2024) y en Everest Trail Race (2023), año en el que también se proclamó campeón de España de Ultratrail en Trencacims Paüls y venció en la Maratón du Montcalm y la Maratón de Canfranc. Su vitrina incluye además triunfos en la Ultra de Els Bastions (2021) y Ultra Trail Serra de Montsant (2019), consolidándose como uno de los corredores más activos y competitivos del panorama nacional.

El regreso a Ibiza: entre la ilusión y el desafío

"Tengo muy buenos recuerdos de 2018, por aquel entonces cerraba temporada. Este año me hacía ilusión volver, acabo temporada en Cape Town con la ultra del circuito de World Trail Majors. Intentaré recuperarme bien de Sudáfrica y pasar buenos días en Ibiza con temperaturas más altas de lo que estoy acostumbrado por estas fechas", explica Ollé sobre su participación.

El corredor catalán afronta el cierre de temporada con la satisfacción de haber superado los obstáculos físicos: "Estoy contento en general con mi temporada, no he podido lograr estar al nivel de forma físico tan bien como en los últimos años porque a principios de año me fracturé el sacro. Cuando me recuperé pude hacer tercero en el Campeonato de España, como mi primera carrera que podía correr. Llegó el verano y poco a poco hice top 5 en Skyrunning, muy contento porque la forma iba llegando y conseguí segundo puesto en Ultra Pirineu".

A pesar de arrastrar molestias recientes en la espalda que le condicionaron en Dements, Ollé se muestra optimista: "Ahora con muchas ganas de estar en 3 Días Trail Ibiza para cerrar el año de la mejor forma posible".

Un rival de altura para la Ultra

La presencia de Marc Ollé eleva el nivel competitivo de la Ultra de 3 Días Trail Ibiza, donde coincidirá con otros grandes nombres del trail running nacional e internacional como Enric Pons, Zaid Ait Malek, Julen Calvó o Pablo Ibáñez, en una carrera que promete espectáculo y alto nivel deportivo.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.