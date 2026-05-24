Marc Guàrdia y Cristina Silva ganan la Cursa Diagonal DiR con más de 15.000 corredores en Barcelona

La duodécima edición de la Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana by Olistic congregó este fin de semana más de 15.000 deportistas en la avenida Diagonal de Barcelona. Marc Guàrdia y Cristina Silva se impusieron en los 10K, mientras que Genís Ferràndez y Anastasiia Temnova fueron los primeros en cruzar la meta de los 5K.

El recorrido, que discurrió por la Diagonal hasta el frente marítimo de Poblenou, reunió desde deportistas de élite hasta aficionados de todas las edades. Entre los participantes destacaron el olímpico de atletismo Reyes Estévez y el especialista en skeleton Ander Mirambell. El abanico de edades fue especialmente amplio: desde niños hasta corredores de más de 70 años —una decena superaba esa edad.

El sábado, los Jardines de Piscinas y Deportes acogieron la Cursa Kids, con más de 600 participantes y actividades familiares. Sumando los tres grandes eventos de DiR en 2026 —la Cursa, el DiR Xperience y el Pedaleja—, más de 20.000 personas habrán participado en sus iniciativas deportivas durante el año.

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La prueba también tuvo impacto solidario: con inscripciones y aportaciones voluntarias se recaudaron cerca de 10.889 euros destinados a la Fundación Xana y al programa Amics del Clínic.