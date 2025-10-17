Marbella ya se prepara para el Mundial de IRONMAN 70.3

El 8 y 9 de noviembre, Marbella será el epicentro del triatlón de media distancia con la disputa del IRONMAN 70.3 World Championship, primera edición que se celebra en territorio español.

La decisión, anunciada oficialmente por la organización en enero de 2024, coloca a la ciudad andaluza en la nómina de sedes europeas de esta cita tras Zell am See-Kaprun, Niza y Lahti.

El formato mantiene el esquema de dos días: el sábado 8 competirán las mujeres (PRO y grupos de edad) y el domingo 9 lo harán los hombres.

Por lo que respecta a la representación española, habrá tanto en la categoría masculina como en la femenina. Marta Sánchez será la única triatleta española en categoría élite. Actual sexta del ranking mundial, llega a la cita como una de las grandes referencias del triatlón nacional.

También competirá Reyes Estévez, doble medallista mundial en 1.500 metros, que ya brilló en el pasado IRONMAN 70.3 Valencia.

Reyes Estevez y Marta Sánchez charlando en la sede de IRONMAN Spain / WALDEN | Pablo Expósito

Según el programa provisional, la salida PRO femenina está prevista a las 07:50 en Playa de Puerto Banús, con meta en el mismo entorno y una logística que concentra transición, expo y control de material en la zona portuaria.

El recorrido del IRONMAN Marbella 70.3

El circuito está pensado para enseñar, en 113 kilómetros, la personalidad deportiva y paisajística de la Costa del Sol. La natación (1,9 km) se realiza en mar abierto, la bicicleta propone un único bucle de 90 km “rompepiernas” por el interior malagueño y la media maratón final (21,1 km) es esencialmente llana y costera, a dos vueltas, buscando velocidad y espectáculo para el público.

El recorrido de natación / IRONMAN

El recorrido en bicicleta / IRONMAN

El recorrido de running / IRONMAN

La ficha técnica de la prueba sitúa la natación en el Mediterráneo, un perfil de bici exigente y una carrera a pie rápida, con mapas sujetos a actualización.

Más allá del deporte, la cita llega con cifras mayúsculas para la economía local. Las instituciones prevén alrededor de 7.000 triatletas y un impacto de unos 60 millones de euros en la provincia, con 126.000 pernoctaciones estimadas y una asistencia total que puede superar las 20.000 personas, reforzando la estacionalidad turística de noviembre.