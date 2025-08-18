Las maratones que quedan en 2025: calendario y próximas grandes citas internacionales y en España

El calendario de maratones 2025 todavía guarda algunas de las pruebas más esperadas por corredores de todo el mundo. Desde agosto hasta diciembre, las principales capitales y destinos turísticos se vestirán de corto para recibir a miles de atletas, con un ambiente único y recorridos que combinan historia, cultura y deporte.

Entre las maratones internacionales más destacadas, agosto será protagonista con dos citas nórdicas: la Maratón de Helsinki (23 de agosto) y la Maratón de Reikiavik (23 de agosto), ambas perfectas para quienes buscan temperaturas suaves y un paisaje inigualable. El 31 de agosto llegará la Sydney Marathon, una de las más espectaculares de Oceanía, y la Maratón de Ciudad de México, a gran altitud y con un público entregado.

En septiembre, los focos se repartirán entre Europa y eventos más singulares. El Maratón de Medoc (6 de septiembre) en Francia es famoso por su ambiente festivo y avituallamientos con vino; el Tallin Marathon (12-14 de septiembre) y el Vilna Marathon (14 de septiembre) ofrecen recorridos por los cascos históricos bálticos. El 21 de septiembre llegará uno de los momentos más esperados del año: la Berlín Marathon, escenario de récords mundiales. El mes se cerrará con el Einstein Marathon (28 de septiembre) en Alemania y la Maratón del Lago Ness (28 de septiembre) en Escocia, de gran belleza paisajística.

Octubre es tradicionalmente uno de los meses más potentes para el maratón. Entre el 11 y 12 de octubre se correrá el Budapest Marathon, seguido el 12 por el prestigioso Chicago Marathon, uno de los “Majors”. El 19 será el turno del Amsterdam Marathon, mientras que el 25 y 26 se celebrarán el Lisboa Marathon, la Venecia Marathon y el Dublín Marathon. Noviembre abrirá con el Maratón de Oporto (2 de noviembre) y la New York City Marathon (2 de noviembre), considerada la maratón más mediática del mundo. El mes continuará con el Maratón de Atenas (9 de noviembre) y el Lárnaca Marathon (16 de noviembre) en Chipre.

Las maratones en España

En cuanto a maratones en España, octubre arrancará el día 5 con el Maratón de Logroño, seguido del Palma Marathon Mallorca (19 de octubre) y el Quijote Maratón en Ciudad Real (19 de octubre). En noviembre, la Zurich Maratón de San Sebastián (23 de noviembre) reunirá a muchos de los mejores fondistas nacionales, y el Maratón de Elche (30 de noviembre) ofrecerá un recorrido rápido en la provincia de Alicante.

El cierre de la temporada llegará en diciembre con la Lanzarote Marathon (6 de diciembre), la Maratón de Valencia (7 de diciembre), una de las más rápidas del mundo, y la Generali Marathon Málaga (14 de diciembre). También se espera la confirmación de fecha para el Maratón de Lleida.

Ya sea por su ambiente, su recorrido, su historia o su potencial para lograr marca personal, estas pruebas ofrecen a los corredores una oportunidad única de vivir la magia del maratón en 2025.