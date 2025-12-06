El Maratón Valencia quiere ser el más rápido del mundo en 2025

Los vigentes recordman y recordwoman del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, Sisay Lemma (2:01:48) y Amane Beriso (2:14:58) encabezan la espectacular lista de atletas élite que este domingo 7 de diciembre lucharán por la gloria en Valencia, el Paraíso del Maratón que aspira a vivir otra jornada histórica. Expo 42 Feria Valencia ha acogido este viernes la presentación de los atletas élite internacionales.

A por las marcas mundiales de 2025

Juan Botella director de carrera explicó así los objetivos deportivos de la prueba "ambicionamos las mejores marcas del año en maratón tanto en hombres como en mujeres De lo único que estamos pendientes es del viento pero incluso eso, bromeó, lo tenemos controlado". Para ser el maratón más rápido de 2025 el ganador deberá superar el 2:02:16 de Sabastian Sawe logrado en Berlín y la ganadora, la marca de 2:14:57 lograda por Hawi Feysa en Chicago. Aunque en la presentación no se habló de récords del mundo como objetivo, en València todo es posible por lo que tanto corredores como aficionados tendrán en la mente el récord de Kelvin Kilptum (2:00:35) y de Ruth Chepngetich (2:09:56).

Marc Roig, seleccionador élite de maratón ejerció de maestro de ceremonias de un acto en el que estuvo Sisay Lemma, John Korir y Amanal Petros, como representantes de los atletas élite. Los tres recibieron simbólicamente sus dorsales de manos del presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao.

Lemma se mostró feliz por estar de nuevo en València "gracias a Valencia por invitarme otra vez, estamos preparados para correr el domingo, creo que podemos correr entre 2:02 y 2:03 y podemos hacerlo juntos", afirmó el vigente recordman en alusión a su compañero Korir. Este a su vez viene de abandonar en Boston pero afirma que el domingo espera rendir al máximo nivel. Korir es uno de los atletas del año y quiere brillar en València tras firmar un espectacular 2:02:43 en Chicago. "Estoy en buena forma, me ilusiona mucho correr en València y espero que todo vaya bien el domingo".

Por su parte, Amanal Petros (2:04:58), subcampeón del mundo de maratón en Tokio y recordman alemán, ya sabe lo que es correr en València: "aquí hice mi primer maratón y la última vez que corrí en Valencia fue en 2023. Me encanta la ciudad, la carrera, es un maratón para correr rápido". Petros llega con ambición a València: "voy a intentar batir mi marca y por tanto, el récord de Alemania".

Marc Roig espera una carrera de gran calidad una vez más: "Valencia el lugar para correr rápido y eso es algo que saben tanto los élite como los 36.000 populares que nos ha elegido".

Otros hombres a seguir de Samuel Fitwi (2:04:56) y debutantes en la distancia como los kenianos Vinicent Nyageo y Patrick Mosin.

Gran nivel en categoría femenina / MVTA

Gran nivel en mujeres

En chicas, sin embargo, la batalla por la victoria está asegurada de la mano de la experiencia de la etíope Amane Beriso (ganadora en 2023 y actual recordwoman del circuito valenciano con su marca de 2:14:58) frente a las kenianas Peres Jepchirchir (2:16:16), flamante medalla de oro en maratón en último Mundial de Tokio, o Joyciline Jepkosgei (2:16:24). Las tres asistieron a la presentación de atletas élite.

Marc Roig resaltó el nivel de este año: "nunca habíamos tenido en València un planter de atletas tan fuerte en categoría femenina. El objetivo es batir la mejor marca de año que además supondría batir por 1 segundo al menos la marca de la carrera que tiene Beriso desde 2022". Amane Beriso recordó así su victoria en València, un hito que aspira a repetir el domingo: "Estoy feliz de volver a Valencia y el domingo trataré de ganar otra vez".. Jepchirchir recordó que su paso por Valencia en 2021 también cambió su carrera: "fue muy importante para mí ganar aquí, era mi segundo maratón, logré mi marca personal y eso me abrió las puertas de los Juegos Olímpicos así que estoy muy feliz de volver", afirmó la keniata que ahora regresa como flamante campeona del mundo de maratón: "doy gracias a Dios por ese título que me hace muy feliz".

Por su parte, Jepkosgei también conoce bien Valencia: "he corrido aquí maratón, medio maratón y 10k. En 2016 batí el récord del mundo de medio maratón. Después de hacer el récord mundial en València, cambié a maratón y gané en Londres. Un medio maratón no tiene nada que ver con un maratón así que a ver qué pasa el domingo".