Por qué el Maratón Valencia es uno de los eventos más sostenibles de España y qué cifras lo avalan

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich acaba de publicar los datos de huella de carbono de su edición de 2025, y las cifras invitan a reflexionar sobre cómo encaja el atletismo popular con la sostenibilidad real, no la de escaparate.

Según el cálculo verificado por Bureau Veritas bajo la norma ISO 14064-1:2019, cada participante del maratón generó de media 579 kgCO₂e en la edición del año pasado. En el caso del Medio Maratón Valencia, el ratio fue de 432,77 kgCO₂e por corredor. Unas cifras que, leídas en frío, pueden parecer elevadas, pero que en contexto explican perfectamente la naturaleza del evento: con 34.627 corredores procedentes de 136 países y el 65% de participación internacional, más del 91% de las emisiones totales del maratón tienen su origen en los desplazamientos y el alojamiento de los propios atletas. En el Medio Maratón, ese porcentaje sube hasta casi el 95%.

Dicho de otro modo: la organización apenas controla una fracción pequeña de la huella total. El gran impacto lo genera la movilidad de quienes llegan desde los cinco continentes para correr por Valencia. Esta es una realidad compartida por todos los grandes maratones internacionales, donde la literatura científica disponible sitúa entre el 80% y el 95% de las emisiones en el transporte y alojamiento de los participantes.

Lo relevante aquí no es solo el dato, sino el hecho de medirlo, verificarlo con un auditor externo independiente y comunicarlo con transparencia. Eso es exactamente lo que lleva haciendo el Maratón Valencia tres años consecutivos de la mano de GO2 by Global Omnium, que renueva como Green Sponsor de ambas pruebas y actúa como consultor estratégico de sostenibilidad. Para 2026, la metodología se mantiene: huella validada antes del evento, recálculo con datos reales una vez cerrada la prueba y verificación de Bureau Veritas, todo gestionado a través de la plataforma propia de GO2.

"Haber calculado la huella de carbono de las pruebas nos permite identificar oportunidades de reducción de emisiones y avanzar en nuestro compromiso sostenible, impulsando la organización de eventos cada vez más responsables con el medioambiente", señala Matilde Iraola, responsable de Sostenibilidad del Maratón y Medio Maratón Valencia.

El trabajo en materia ambiental está obteniendo reconocimiento externo. La organización, a cargo de la SD Correcaminos, acaba de recibir la certificación Athletics for a Better World Silver Standard de World Athletics para el maratón, y el Bronze Standard para el medio maratón. Ambos galardones se suman a la Green Sport Flag de la Asociación del Deporte Español. Además, GO2 acompañará al evento en el proceso de obtención del Sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español, un reconocimiento que certifica los más altos estándares de gestión ambiental, social y de gobernanza. De conseguirlo, el Maratón Valencia se convertiría en uno de los primeros grandes maratones internacionales en España en alcanzar esa distinción.

"Renovar por tercer año consecutivo es la demostración de que medir bien, verificar de forma independiente y comunicar con rigor genera valor real para los eventos deportivos. El Maratón y el Medio Maratón Valencia son un referente porque entienden que la sostenibilidad es una ventaja competitiva", apunta Ana Pérez, directora de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium.

Para el running popular en España, este tipo de iniciativas abren un debate necesario: ¿somos conscientes del impacto ambiental de participar en una carrera internacional? La respuesta empieza por tener los datos sobre la mesa.