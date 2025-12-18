Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Maratón de Valencia activa su sorteo para 2026 tras superar los 15.200 inscritos

Más del 40% de los dorsales ya están en manos de corredores que repiten experiencia, mientras que el resto de plazas se asignarán mediante el nuevo sistema de lotería

Imagen de la salida del Maratón de Valencia

Imagen de la salida del Maratón de Valencia / MV

Juan Manuel Rodríguez Cifre

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha dado un nuevo paso hacia su edición de 2026, que se celebrará el próximo 6 de diciembre, con la apertura oficial del proceso de sorteo para nuevos participantes. La organización cerró este lunes el periodo de fidelidad reservado a quienes ya tenían dorsal en 2025, un plazo que ha sido aprovechado por 15.243 corredores para asegurar su presencia un año más en la Ciudad del Running.

Estas cifras confirman el fuerte vínculo del evento con su comunidad: el 42% de los inscritos para 2026 son repetidores. De ellos, un 31% procede de la Comunitat Valenciana, un 15% del resto de España y un destacado 54% llega desde el extranjero, reforzando el carácter internacional del maratón valenciano.

Concluida esta primera fase, se abre ahora el ballot o sorteo general, que estará activo hasta el 26 de diciembre a las 10:59 (hora peninsular). De este proceso saldrán adjudicados los 20.757 dorsales restantes hasta completar los 36.000 disponibles para el público general. El registro puede realizarse a través de la web oficial del evento.

Este modelo mixto de inscripción, impulsado por la SD Correcaminos, busca repartir mejor las oportunidades y evitar los colapsos habituales de años anteriores. Un cambio de filosofía que apuesta por la equidad y la experiencia del corredor, en un maratón que sigue siendo uno de los más deseados del calendario internacional.

