Maratón de Valencia 2026: estos son los precios y así es el proceso paso a paso

El Maratón de Valencia ha decidido mover ficha de cara a 2026. Tras años de inscripciones que volaban en cuestión de minutos y de miles de corredores refrescando compulsivamente la página, la organización ha optado por cambiar por completo el proceso de acceso a dorsales. El objetivo es sencillo: menos estrés, más igualdad de oportunidades.

La gran novedad es la introducción de un sorteo o lotería, un mecanismo que sustituye al tradicional “primero que llega, primero que corre”. El nuevo sistema pretende repartir las plazas de forma más equitativa, evitando la habitual saturación de la plataforma y la frustración de quienes se quedaban fuera en cuestión de segundos.

También desaparece el pack combinado “Media + Maratón”, esa fórmula que permitía asegurarse ambas pruebas en una sola compra y que muchos corredores utilizaban como excusa perfecta para firmar el doblete valenciano.

Una ventaja para quienes ya estaban dentro

Antes del sorteo, Valencia mantiene un gesto con su comunidad: del 11 al 15 de diciembre, todos los corredores que tuvieran una inscripción activa para 2025 —hayan corrido o no, hayan recogido el dorsal o no— dispondrán de un acceso directo y sin lotería. Una forma de premiar la fidelidad y asegurar que quienes apostaron por la carrera puedan repetir sin sobresaltos.

El sorteo: sin pagar… pero con condiciones

A partir del 16 de diciembre, y hasta el día 26, se abre el registro para el sorteo general. Apuntarse es gratuito, aunque se requiere una tarjeta válida para aplicar una retención temporal de 5€ que se devuelve en pocos días. Nada de grupos automáticos como en otras pruebas: cada persona podrá inscribirse individualmente o registrar hasta tres solicitudes adicionales (habitual para familias o grupos de amigos), pero cada corredor contará como opción independiente.

Tras el cierre del periodo de registro, se realizará el sorteo ante notario y los afortunados recibirán un correo electrónico con un enlace para formalizar la inscripción. Tendrán 12 días para completar el pago; si no lo hacen, la plaza se libera sin posibilidad de recuperación.