Maratón Valencia 2025: recorrido, horarios, calles cortadas, afectaciones de tráfico y dónde ver por TV

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich vuelve a convertir este domingo 7 de noviembre la ciudad en el centro del running mundial. Este año más de 36.000 corredores toman las calles para disputar la carrera más rápida de España y una de las más prestigiosas del planeta.

Con un recorrido llano, una organización impecable y un tiempo que acompañará, Valencia está lista para vivir otra edición histórica marcada por grandes expectativas, récords en juego y una ciudad completamente volcada con su gran fiesta deportiva.

Recorrido y perfil de la prueba

El Maratón Valencia se disputa sobre un trazado urbano de 42,195 km con salida en el Puente de Montolivet y meta junto al Museu de les Ciències Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El recorrido es prácticamente llano y muy favorable para alcanzar marcas rápidas —una de las razones por las que Valencia es el maratón más veloz de España y uno de los más reputados del mundo.

El plano del nuevo recorrido del Maratón de Valencia / MV

Ideal para quienes corren o quieren disfrutar de una carrera ágil, el trazado atraviesa avenidas principales, zonas céntricas y puntos emblemáticos de la capital del Turia, garantizando una mezcla de espectacularidad y rapidez.

Horarios de salida y desarrollo de la carrera

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 ya tiene definidos sus horarios y estructura para una edición que volverá a reunir a miles de corredores en las calles de la capital del Turia. La carrera se celebrará el domingo 7 de diciembre, con una salida fijada a las 08:15 horas desde la Plaça de la Marató. La organización prevé mantener activo el dispositivo de carrera hasta aproximadamente las 15:10 horas, momento estimado para el cierre oficial del evento tras la llegada de los últimos participantes.

Como es habitual, el maratón distribuirá a los atletas en nueve oleadas de salida, ordenadas según la marca acreditada. Este sistema, que permite regular el flujo de corredores y mejorar la seguridad, establecerá tandas que van desde la élite y los atletas sub-2h50’ hasta quienes acrediten tiempos por encima de las cuatro horas y diez minutos.

Los preparativos previos también tienen un papel central en la logística del evento. La recogida de dorsales se realizará exclusivamente en la Expo 42K, abierta del 4 al 6 de diciembre, con horarios extendidos que buscan facilitar el acceso de los participantes. La organización recuerda que el domingo, día de la prueba, no se entregarán dorsales, por lo que los corredores deberán completar este trámite con antelación.

Favoritos para el Maratón de Valencia

En categoría masculina, todas las miradas apuntan a los hombres que ya han demostrado que en Valencia se puede volar. El nombre propio es Sisay Lemma, vigente récordman del recorrido con sus estratosféricos 2:01:48: conoce el circuito, sabe cómo se comporta el viento en cada avenida y contará con un despliegue de liebres diseñado casi al milímetro. Junto a él, un bloque de fondistas con marcas en torno a 2:04 —el etíope Hailemariam Kiros, el keniata Hillary Kipkoech y los alemanes Samuel Fitwi y Amanal Petros— garantiza una carrera rápida desde el inicio; si el grupo llega compacto al kilómetro 30, el intento de batir el récord de la prueba estará más que sobre la mesa. Entre los españoles, el foco se centra en Tariku Novales, decidido a ir más allá de defender su plusmarca nacional y a aprovechar el contexto de Valencia para acercarse por primera vez con garantías a la barrera de las 2:05 en suelo español.

La élite española que estará en el Maratón de Valencia / MV

En la prueba femenina, el cartel presenta una nómina de favoritas a la altura del circuito. Amane Beriso parte como gran referencia: sabe lo que es romper la barrera de las 2:15 y Valencia le ofrece el terreno ideal para intentarlo de nuevo. A su alrededor, campeonas olímpicas, ganadoras de ‘majors’ y un ramillete de maratonianas con marcas entre 2:16 y 2:19 dibujan el escenario perfecto para una carrera táctica hasta la media maratón y un ataque demoledor en los últimos 15 kilómetros.

La nómina española se completa con corredoras contrastadas como Meritxell Soler, Elena Loyo, Cristina Giurcanu o Yesica Mas, llamadas a aprovechar el tirón de la élite internacional.

Cortes de tráfico y afectaciones viales

La celebración del maratón en Valencia implica un dispositivo amplio de movilidad. Los cortes de tráfico comienzan la noche previa al evento: el puente de Montolivet se cierra en ambos sentidos desde, por ejemplo, las 22:00 h del viernes (según la edición reciente). También se restringe el tránsito en avenidas como los Hermanos Maristas, Instituto Obrero de Valencia, así como en calles importantes en la zona portuaria, la Alameda, Blasco Ibáñez o la avenida del Puerto.

Estas restricciones incluyen tramos de la ciudad norte y sur: avenidas Tarongers, ronda norte, Alfahuir, Botánico Cabanilles... el cierre afecta a un gran área urbana. El corte afecta no solo a vehículos: hay prohibición de aparcamiento en zonas cercanas a la salida/meta y zonas del recorrido. También se regulan accesos peatonales y pasos seguros.

En consecuencia, moverse en coche en Valencia ese día es muy complicado. La recomendación general es usar transporte público o desplazarse con antelación.

Transporte público, alternativas y modificaciones

Para facilitar la movilización durante el evento, los responsables coordinan modificaciones en el transporte público de la ciudad:

La empresa de transporte urbano EMT Valencia reconfigura sus líneas: algunas se suspenden y otras modifican su trazado para acercar a corredores y espectadores a la zona de salida/meta.

Conviene consultar en la web oficial del maratón o de EMT Valencia los desvíos programados, líneas alternativas, puntos de embarque y paradas provisionales.

En ediciones recientes se han habilitado aparcamientos disuasorios —como los del Cementerio General o en Natzaret— desde los cuales se puede tomar transporte público hasta el punto de salida/meta.

Si planeas usar metro o tranvía, revisa con antelación posibles interrupciones, ya que algunos servicios pueden estar alterados por cortes de vías y redirección del tráfico.

¿Dónde ver el Maratón de Valencia por TV y en directo?

En España, el Maratón de Valencia se podrá seguir en directo y gratis a través del canal Teledeporte de RTVE y en la televisión autonómica valencia À Punt. Ambas retransmisiones empezarán a las 08:00 horas (CET).

Además, se puede ver en directo y online en el canal #Vamos de Movistar+ y tambien en Eurosport.

El Maratón Valencia es un evento urbano que moviliza a toda la ciudad y a muchísimos aficionados amantes del running. Buscarán lograr sus mejores marcas sobre el asfalto de la capital valenciana.