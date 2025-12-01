El Maratón Valencia 2025 retoca su recorrido: el pequeño cambio que agradecerán miles de corredores

A menos de una semana para que Valencia vuelva a latir al ritmo de los 42,195 kilómetros, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 introduce un cambio sutil pero clave en su recorrido. Desde 2023 el trazado permanece prácticamente inalterado, afinado entonces con cuatro retoques en los kilómetros 7, 11, 18 y 24 que mejoraron la velocidad media del pelotón y la experiencia tanto de la élite como de los populares. Este año, el ajuste vuelve a ser quirúrgico, pero con impacto directo en uno de los tramos más concurridos.

El punto elegido: el final de la Avenida del Puerto, justo en el giro hacia La Marina. Allí, la confluencia de corredores —especialmente los que salen en las últimas tandas— y el numeroso público que suele animar generaba un pequeño "cuello de botella".

Para evitar esa aglomeración, la organización ha decidido habilitar un carril adicional, ampliando el espacio disponible para el flujo de atletas, mientras que el punto de animación se desplaza unos metros para repartir mejor la afluencia.

El recorrido del Maratón de Valencia 2025

El plano del nuevo recorrido del Maratón de Valencia / MV

Además del ajuste del trazado, la carrera mantendrá su sistema de salidas escalonadas, con nueve oleadas entre las 8:15 y las 9:35, pensadas para garantizar una carrera más cómoda y segura.

Como siempre, cada corredor recibirá por correo la oleada asignada en función de su marca acreditada, requisito obligatorio para quienes aspiren a terminar por debajo de 3h12:00.

El límite de tiempo se mantiene en 5h30, con un corte exigente en el kilómetro 25: quienes pasen después de las 12:57 deberán abandonar la prueba. Una decisión que busca preservar la seguridad del evento y el correcto funcionamiento de la ciudad del running.

El pequeño cambio de 2025 no altera la esencia del maratón más rápido de España, pero sí confirma que Valencia sigue obsesionada con la excelencia: cada detalle cuenta para que, año tras año, miles de corredores vivan la experiencia más fluida posible.