Maratón de Valencia 2025, análisis del recorrido y estrategia

Valencia vuelve a vestirse de gala para celebrar uno de los maratones más rápidos del planeta. No es casualidad que se la conozca como la ciudad del running: su clima suave, sus avenidas anchas, su circuito llano y una organización de primer nivel convierten este evento en un imán irresistible para miles de corredores que cada año pasan el puente de diciembre en la capital del Turia.

El fin de semana empieza el jueves a las 17:00h con la apertura de la Expo 42K en Feria Valencia (Pabellón 5), donde hasta el sábado a las 19h se podrá recoger el dorsal y visitar decenas de stands con las últimas novedades del sector. El viernes, a partir de las 12h, los aficionados podrán presenciar la presentación de los atletas élite —tanto internacionales como nacionales— en La Placeta INNSiDe by Meliá Valencia Oceanic. El sábado por la mañana llega el turno del Breakfast Run (9:00h en el Jardí del Túria) y la popular Paella Party La Fallera a las 12:30h en la Plaza del Agua.

El domingo, desde las 8:15h y con salidas escalonadas hasta las 9:35h, arranca la gran fiesta del maratón. Para evitar estrés innecesario, es clave que cada corredor identifique con antelación su cajón de salida —del mismo color que su dorsal— y los accesos correspondientes (annexos 1 y 2).

Análisis técnico del recorrido — Por Sporty Hangover

Con apenas 20 metros de desnivel entre el punto más alto y el más bajo, la carrera es una alfombra para correr constante y sin sobresaltos. Menos de 40 giros en todo el recorrido, avenidas anchas y rectas largas ayudan a evitar frenazos y favorecen el ritmo.

Del puerto a Mestalla: primeras sensaciones

El maratón arranca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, buscando primero el puerto marítimo con protección del viento gracias al barrio pesquero. Desde el km 5 (Universitat Politècnica) al 15 (Mestalla), el trazado se abre con largas avenidas ideales para encontrar el ritmo de carrera sin agobios.

Mitad de carrera: control de sensaciones

El paso de nuevo cerca del puerto, en el ecuador de la prueba, es un punto clave para evaluar si los ritmos se están sosteniendo y si las piernas acompañan.

El tramo mental: centro histórico y rectas finales

La segunda mitad presenta la parte más técnica: un sector más sinuoso al atravesar Ciutat Vella y, a partir del km 35, rectas casi infinitas con solo cuatro giros hasta meta. En el km 33 llega la única “cuesta” del circuito: 18 metros de desnivel que, aunque insignificantes, suponen un cambio muscular.

El final soñado

Del km 40 a meta, la carrera estalla en emoción. Cruzar la Puerta del Mar abre paso a un público volcado y a la icónica alfombra azul, una imagen que ya forma parte del imaginario colectivo del maratón.

Además, el circuito ofrece 9 puntos de avituallamiento (agua + Aquarius) y 3 Red Points de Enervit, con geles con y sin cafeína.