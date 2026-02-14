Maratón de Sevilla 2026: recorrido, horario, calles cortadas y dónde ver

El Zúrich Maratón de Sevilla 2026, que se celebra este domingo 15 de febrero a partir de las 8:30 horas, es una de las grandes citas del calendario para los runners españoles.

En esta edición, hay varias novedades. La primera ve antes del pistoletazo: salida y meta ya no coinciden. La salida se traslada a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid, un cambio que permitirá salidas por oleadas por cajones para evitar el embudo inicial.

La meta se mantiene en el Paseo de las Delicias (Glorieta de Buenos Aires), con guardarropa y postmeta en la zona del Puerto.

El nuevo recorrido del Maratón de Sevilla

Así es el recorrido del Maratón de Sevilla en 2026 / ZURICH

El segundo ajuste es el que más celebran quienes buscan marca: el recorrido reduce aún más el desnivel eliminando los dos pasos por el subterráneo de la calle Arjona, esas “cuestas” que rompían el ritmo en un circuito ya de por sí veloz.

A cambio, la Ronda Histórica gana protagonismo y la organización añade nuevos puntos de animación en zonas como Ronda de Capuchinos, Resolana o la glorieta Duquesa de Alba, sin perder el paseo por los iconos (Torre del Oro, Real Maestranza, Triana, La Cartuja o Sevilla Este).

Récord de participación en el Maratón de Sevilla

Con récord de participación (en torno a 17.000 corredores) y más de la mitad llegados desde fuera de España (53%), el termómetro humano vuelve a ser el corazón de la prueba. Lo resume Javier Gavela, director técnico desde 2013: "Oportunidades hay muchas en el maratón. Sin embargo, vida solo hay una" en una entrevista en el portal SoyCorredor.

En lo práctico, Sevilla lo deja todo señalizado: habrá avituallamientos con agua e isotónico desde el km 4,6 y de forma muy frecuente (7,3; 9,4; 11,8; 15,3; 18…), con un punto clave en el km 20,7 que incluye geles 226ERS.

También habrá esponjas (22,7 y 32,7), avituallamiento sólido en varios tramos (por ejemplo 25,4; 29,6; 34; 36,8; 40,3) y asistencia médica y WC de manera regular.

En meta, agua, isotónico y sólido, además de puesto médico y, para el corredor lesionado, fisioterapia y podología.

Calles cortadas por el Maratón de Sevilla

Estas son las calles con cortes más importantes por el Zúrich Maratón de Sevilla 2026:

Paseo de las Delicias : cortado desde el viernes 13 (18:00) hasta el domingo 15 (19:00) . Desvíos por Avenida de la Guardia Civil y Moliní .

: . Desvíos por y . Avenida de María Luisa (zona de salida): cortada desde el sábado 14 (16:00) hasta el domingo 15 (19:00) . Desvíos por Avenida del Cid y Portugal .

(zona de salida): . Desvíos por y . Avenida de la Guardia Civil y Avenida de Moliní (afección asociada a meta/logística): desde el viernes 13 (18:00) hasta el domingo 15 (19:00) .

y (afección asociada a meta/logística): . Calle Urquiza: corte total desde el sábado 14 (00:00) hasta el domingo 15 (15:00).

La circulación estará restringida por todo el recorrido mientras pasa la prueba, con cierre de meta previsto sobre las 15:00 (límite 6 horas).

Y un apunte logístico: ante las dificultades ferroviarias tras el accidente de Adamuz, la organización contempla guardar/transferir dorsales para quienes no puedan desplazarse, mientras el Ayuntamiento activa un Plan Especial de Movilidad con cortes desde el viernes en las zonas de salida y meta.

Sevilla vuelve a ponerse en modo maratón. Ahora, lo importante: correr con cabeza para poder contarlo.