Maratón de San Sebastián 2025: recorrido, horario y cómo ver en directo

Este domingo 23 de noviembre se celebra la 46ª edición del Maratón de San Sebastián, una de las pruebas más históricas y especiales del calendario nacional. Desde SPORT, te contamos al detalle el recorrido, los horarios de salida y dónde ver el Maratón de San Sebastián 2025 por televisión y online.

Con más de 11.500 participantes entre las dos distancias (7.000 en el maratón y 4.500 en la 10K), el Maratón de San Sebastián 2025 partirá desde la Calle Hernani, junto al Ayuntamiento, y finalizará en el Boulevard, muy cerca de la Parte Vieja. A lo largo de los tradicionales 42,195 kilómetros, los participantes recorrerán los principales barrios de la ciudad , pasando por lugares icónicos como la bahía de La Concha, la Plaza Gipuzkoa, la Catedral del Buen Pastor o el Teatro Victoria Eugenia.

La prueba, que forma parte del circuito Las 5 Grandes de Zurich junto a Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia, se ha consolidado como una de las más rápidas del calendario, y así lo confirman sus récords. Los 02:09:34 establecidos por Timothy Cherigat en categoría masculina y los 02:23:09 de Rebbeca Tanui en categoría femenina, ambos establecidos en 2022, ejemplan el dinamismo de uno de los recorridos más atractivos del calendario nacional.

¿Cuál es el recorrido del Maratón de San Sebastián 2025?

El recorrido del Maratón de San Sebastián 2025 / Zurich Maratón de San Sebastián

¿A qué hora empieza la Maratón de San Sebastián 2025?

Carrera 10K: 8:15 horas (CET)

Maratón (categoría élite y popular): 9:00 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online la Maratón de San Sebastián 2025?

En España, la Maratón de San Sebastián 2025 se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube de la competición.