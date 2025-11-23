Maratón de San Sebastián 2025 hoy: recorrido, horario y calles cortadas

El Maratón de San Sebastián disputa hoy su 46ª edición, una cita histórica del calendario nacional que volverá a llenar de corredores las calles de la capital guipuzcoana. Más de 11.500 participantes se han inscrito entre las dos distancias: 7.000 en el maratón y 4.500 en la 10K.

La salida del maratón se sitúa en la calle Hernani, junto al Ayuntamiento, y la meta se ubicará en el Boulevard, a pocos metros de la Parte Vieja. A lo largo de los 42,195 kilómetros, el trazado recorre enclaves emblemáticos como la bahía de La Concha, la Plaza Gipuzkoa, la Catedral del Buen Pastor o el Teatro Victoria Eugenia.

La prueba forma parte del circuito “Las 5 Grandes” de Zurich, junto a Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia, y está considerada una de las más rápidas del país. Sus mejores registros —2:09:34 en categoría masculina (Timothy Cherigat) y 2:23:09 en femenina (Rebbeca Tanui), ambos de 2022— avalan la velocidad de un recorrido atractivo y llano.

¿Cuál es el recorrido del Maratón de San Sebastián 2025?

El recorrido del Maratón de San Sebastián 2025 / Zurich Maratón de San Sebastián

¿A qué hora empieza la Maratón de San Sebastián 2025?

Carrera 10K: 8:15 horas (CET)

Maratón (categoría élite y popular): 9:00 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online la Maratón de San Sebastián 2025?

En España, la Maratón de San Sebastián 2025 se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube de la competición.

Desde SPORT ofrecemos la guía completa del evento con recorrido, horarios de salida y las opciones para seguir el Maratón de San Sebastián 2025 por televisión y online.