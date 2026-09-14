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RUNNING

El Maratón de París suma a Nutripure como partner de hidratación hasta 2030

La marca francesa se convierte en Partner Oficial de nutrición e hidratación deportiva del ASICS Marathon de Paris para las ediciones de 2027 a 2030

París tendrá nuevo patrocinador de nutrición en su maratón

París tendrá nuevo patrocinador de nutrición en su maratón / EFE

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Nutripure se convierte en Partner Oficial y Partner de Hidratación y Nutrición Deportiva del ASICS Marathon de Paris para las ediciones de 2027 a 2030, coincidiendo con la nueva etapa que vive una de las grandes citas del running internacional tras el reciente anuncio de Asics como patrocinador principal de la prueba.

El acuerdo permitirá a Nutripure acompañar a los corredores mucho más allá del día de la carrera, desde las semanas de preparación hasta los 42,195 kilómetros, integrando la nutrición y la hidratación como una parte esencial de la estrategia para afrontar un maratón.

Preparar un maratón implica meses de entrenamiento, recuperación y adaptación del organismo, un proceso en el que la nutrición juega un papel fundamental para disponer de energía durante el esfuerzo, mantener la hidratación y favorecer la recuperación.

Como partner oficial, Nutripure estará presente en distintos momentos de la experiencia del ASICS Marathon de Paris: sus productos figurarán en los avituallamientos oficiales durante la carrera, la marca contará con un espacio propio en el Festival du Running donde los corredores podrán conocer sus soluciones y preparar su estrategia, y desarrollará además contenidos y acompañamiento digital durante toda la fase de preparación.

Para Nutripure, el maratón representa uno de los ejemplos más claros de su filosofía: rendimiento y salud deben avanzar juntos. La marca trabaja desde un enfoque global de deporte y salud, entendiendo la nutrición como uno de los pilares que permiten al organismo responder a las exigencias del entrenamiento sin descuidar la salud a largo plazo.

"El maratón es mucho más que una carrera: a menudo es el reto de una vida. Una superación personal que solo es posible con una disciplina constante y con el apoyo incondicional de los tuyos. Acompañar en su nutrición y su salud a quienes afronten ese reto durante las cuatro próximas ediciones, en un escenario tan extraordinario como París, es un enorme orgullo para nosotros", explica Florent Carrio, CEO y fundador de Nutripure.

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Con este acuerdo hasta 2030, Nutripure consolida su presencia en uno de los principales escenarios del running europeo y acerca su conocimiento en nutrición deportiva a miles de corredores con objetivos muy distintos en el Maratón de París.

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