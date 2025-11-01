Maratón de Nueva York 2025: recorrido, horario, favoritos y dónde ver gratis por TV y online

El primer domingo del mes de noviembre trae consigo uno de los eventos más esperados del mundo del 'running'. Este 2 de noviembre se celebra la 54ª edición del Maratón de Nueva York, último y considerado por muchos como el mejor 'Major' del año, que servirá como escenario para el adiós del legendario Eliud Kipchoge en las grandes pruebas del circuito internacional.

Con más de 55.0000 corredores procedentes de 150 países, el Maratón de Nueva York 2025 dará el pistoletazo de salida en Verrazzano–Narrows y finalizará en Central Park. A lo largo de los 42,195 kilómetros que componen este tipo de pruebas, los participantes recorrerán los cinco distritos de la ciudad: Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx.

Más allá de la presencia de Kipchoge, la presente edición del Maratón de Nueva York cuenta con un elenco envidiable. Kenenisa Bekele, Abdi Nageeye o Evans Chebet son algunos de los grandes nombres que participan en la categoría élite masculina, mientras que en la élite femenina destacan Sifan Hassan, Sheila Chepkirui o Sharon Lokedi.

Desde SPORT, te contamos al detalle el recorrido, la hora de salida y los favoritos en la prueba masculina y femenina, así como dónde ver el maratón de Nueva York 2025 por televisión y en directo desde España.

¿Cuál es el recorrido del Maratón de Nueva York 2025?

¿Quiénes son los favoritos del Maratón de Nueva York 2025?

Categía masculina

Eliud Kipchoge

Kenenisa Bekele

Abdi Nageeye

Evans Chebet

Alexander Mutiso

Categoría femenina

Sifan Hassan

Sheila Chepkirui

Sharon Lokedi

Gotytom Gebreslase

Hellen Obiri

¿A qué hora empieza el Maratón de Nueva York 2025?

Silla de ruedas (categoría masculina): 14:00horas (CET)

Silla de ruedas (categoría femenina): 14:02 horas (CET)

Handcycle: 14:22 horas (CET)

Élite femenina: 14:35 horas (CET)

Élite masculina: 15:05 horas (CET)

Primera oleada: 15:10 horas (CET)

Segunda oleada: 15:45 horas (CET)

Tecera oleada: 16:20 horas (CET)

Cuarta oleada: 16:55 horas (CET)

Quinta oleada: 17:30 horas (CET)

Dónde ver gratis por TV y online el Maratón de Nueva York 2025?

En España, el Maratón de Nueva York 2025 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online través de RTVE Play.