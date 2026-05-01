El Maratón de Madrid elimina el 10K en 2027: solo habrá media maratón y maratón

La organización de la Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid ha anunciado un cambio importante de cara a 2027: la prueba de 10 kilómetros desaparecerá del programa tras 16 años formando parte del evento. A partir de entonces, los corredores solo podrán elegir entre media maratón (21K) y maratón (42K).

La decisión, comunicada a través de redes sociales, responde a varios factores. Por un lado, la imposibilidad de ofrecer animación musical en el primer tramo del 10K, debido a la falta de autorización municipal para emitir música antes de las nueve de la mañana. Un elemento clave en una prueba que siempre ha destacado por su ambiente festivo.

Por otro lado, la organización apunta al crecimiento de la demanda en las distancias largas, tanto en el medio maratón como en la maratón. En este sentido, el objetivo es priorizar la calidad, la seguridad y la experiencia del corredor, centrando los recursos en las pruebas con mayor participación.

Con este cambio, Madrid se alinea con una tendencia creciente en las grandes citas internacionales, donde las distancias principales ganan protagonismo frente a formatos más cortos.

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La eliminación del 10K marca un punto de inflexión en la historia de la prueba madrileña, que seguirá evolucionando para consolidarse como uno de los eventos de running más importantes de Europa.