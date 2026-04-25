Maratón Madrid 2026: horario, recorrido, calles cortadas y dónde ver la carrera

Madrid vive este domingo 26 de abril una de esas mañanas en las que la ciudad cambia de pulso con la disputa del Maratón de Madrid 2026. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre la prueba: recorrido, calles cortadas, afectaciones de tráfico y dónde ver por televisión y online.

La 48ª edición de la prueba reúne a unos 47.000 corredores entre las pruebas de 10 kilómetros, media maratón y maratón, una cifra que confirma el peso de una cita que ya forma parte del calendario emocional del running español.

La jornada arrancará temprano. El 10K saldrá a las 8:00, 8:05 y 8:10 horas; las sillas de atletismo del maratón lo harán a las 8:30, y las pruebas de 21K y 42K tendrán salidas escalonadas entre las 8:45 y las 10:15 horas. La llegada cerrará a las 16:35 horas, por lo que Madrid tendrá por delante casi una jornada completa de deporte, música, público y también restricciones de movilidad.

La salida estará situada en el Paseo de la Castellana, entre la plaza de San Juan de la Cruz y la plaza del Doctor Marañón, mientras que la meta quedará instalada en el Paseo de Recoletos, a la altura de la calle Almirante. Es decir: un trazado plenamente urbano, reconocible para el corredor popular y muy atractivo para quien quiera animar desde la acera.

El recorrido del Maratón de Madrid 2026

El recorrido volverá a enseñar Madrid como pocas pruebas pueden hacerlo. Los corredores pasarán por grandes arterias y zonas emblemáticas como Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Cuatro Caminos, Francisco Silvela, Alcalá, Goya, Serrano, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Bailén, Plaza de España, Casa de Campo, Atocha, Paseo del Prado y Cibeles.

El recorrido detallado y el perfil del Maratón de Madrid / MADRID RUN

Para el maratoniano, Madrid no es una carrera cómoda: tiene cambios de ritmo, zonas amplias, tramos de desgaste y una parte final donde las piernas pesan más de lo que parece sobre el mapa. Pero también ofrece algo difícil de replicar: correr una capital viva, monumental y con ambiente de gran día.

Calles afectadas por el Maratón de Madrid

La otra cara de la fiesta será la movilidad. El Ayuntamiento ha previsto cortes desde el sábado por los trabajos de montaje y desmontaje. El Paseo de Recoletos, en sus carriles centrales, queda afectado desde las 0:00 horas del 25 de abril hasta las 19:00 horas del día 26.

También habrá restricciones en la Castellana: entre Colón y Emilio Castelar desde la medianoche del sábado hasta las 17:00 horas del domingo, y entre Emilio Castelar y San Juan de la Cruz desde las 10:00 del sábado hasta las 12:30 del domingo.

Además, la plaza de Cibeles quedará cortada desde las 5:30 horas del domingo.

Cortes de tráfico por el Maratón de Madrid

A partir de las 7:15 horas del domingo, aproximadamente, los cortes se extenderán por los viales del recorrido de las tres distancias. Entre las calles y zonas afectadas figuran Castellana, Concha Espina, Padre Damián, Alberto Alcocer, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, O’Donnell, Menéndez Pelayo, Alcalá, Goya, Príncipe de Vergara, Serrano, Gran Vía, Preciados, Puerta del Sol, Mayor, Bailén, Princesa, Paseo de Camoens, Avenida de Valladolid, Casa de Campo, Avenida de Portugal, Paseo de la Ermita del Santo, Segovia, Ronda de Atocha, Atocha, Paseo del Prado y Cibeles. Los horarios, en cualquier caso, pueden variar según las necesidades del operativo.

Para los vecinos y quienes tengan que desplazarse, la recomendación es clara: evitar el coche en el centro y utilizar transporte público siempre que sea posible. El propio Ayuntamiento aconseja, si el vehículo privado es imprescindible para trayectos largos, recurrir a la M-30 y la M-40. También habrá afecciones en el transporte: los accesos norte de la estación de Cercanías de Recoletos estarán cerrados desde las 0:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo, aunque el acceso sur permanecerá abierto.

La EMT también sufrirá modificaciones. Algunas líneas quedarán temporalmente sin servicio hasta las 11:30, entre ellas la 3, 5, 27, 149 y S10; otras, como la 46 y C03, estarán suspendidas hasta aproximadamente las 13:30; y la 50 permanecerá sin servicio hasta alrededor de las 16:00. A esto se suman cambios en paradas de taxi, estaciones de BiciMAD y accesos a aparcamientos próximos al recorrido.

Dónde ver el Maratón de Madrid 2026

El Maratón de Madrid 2026 podrá seguirse este domingo en directo por televisión en España a través de Telemadrid, que ofrecerá la retransmisión de una de las grandes citas del calendario popular de running.

Además de la emisión televisiva, la carrera también podrá verse online y en directo mediante el streaming de la web y la app oficiales del Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid.