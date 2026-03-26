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El Maratón de Londres quiere cambiar la historia: plantean dividir la carrera en dos días

El ambicioso plan plantea dividir la carrera en dos días desde 2027 para responder a la demanda récord y aumentar su impacto solidario

Según The Guardian, los organizadores estudian convertir la prueba en un evento de dos días

Según The Guardian, los organizadores estudian convertir la prueba en un evento de dos días

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Juan Manuel Rodríguez Cifre

El Maratón de Londres podría dar un giro histórico en los próximos años. Según adelanta The Guardian, los organizadores estudian convertir la prueba en un evento de dos días a partir de 2027, con el objetivo de alcanzar los 100.000 corredores. La iniciativa, conocida como “Double London Marathon”, dividiría la participación en dos jornadas, sábado y domingo, con unos 50.000 atletas en cada una.

La propuesta responde a una demanda sin precedentes. Para la edición de 2026, más de 1,1 millones de personas solicitaron dorsal, confirmando el enorme crecimiento del running a nivel global y la dificultad de acceder a una de las maratones más prestigiosas del mundo. Con este nuevo formato, la organización busca dar cabida a más corredores sin perder la esencia del evento.

Además, el cambio permitiría reorganizar la competición de élite. Entre las opciones que se barajan está separar las pruebas masculinas y femeninas en días distintos, una medida que aumentaría la visibilidad de ambas categorías y mejoraría la cobertura mediática de la carrera.

El impacto no sería solo deportivo. El Maratón de Londres es el mayor evento solidario del mundo en un solo día, con más de 87 millones de libras recaudadas en su última edición. Con el nuevo formato, esa cifra podría superar los 130 millones, consolidando su papel como referencia global en recaudación para causas sociales.

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Por ahora, el proyecto no es definitivo y deberá contar con la aprobación de las autoridades de Londres, especialmente por el desafío logístico que supondría cerrar la ciudad durante dos días consecutivos. Aun así, la propuesta ya refleja una clara apuesta por la innovación en uno de los grandes iconos del calendario internacional.

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