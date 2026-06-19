El Maratón de Londres 2027 se correrá en dos días: 100.000 dorsales repartidos entre sábado y domingo

El Maratón de Londres va a cambiar su forma de entenderse. Por primera vez en sus más de cuatro décadas de historia, la prueba británica se disputará en dos jornadas diferenciadas: la carrera femenina tendrá lugar el sábado 24 de abril de 2027, mientras que la masculina se correrá al día siguiente, el domingo 25. Un formato inédito que va a permitir multiplicar el número de corredores en una de las pruebas más codiciadas del calendario internacional.

Con este cambio, la organización podrá dar cabida a cerca de 100.000 participantes repartidos entre ambos días, frente a los 59.830 corredores que cruzaron meta en la edición de 2026, ya de por sí una cifra récord. La decisión llega después de un crecimiento sostenido en la demanda de dorsales que la propia organización no había podido absorber hasta ahora.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha calificado la decisión como un hito para la ciudad: "Londres es la capital deportiva del mundo y me complace enormemente que, solo durante un año, en 2027, la mundialmente famosa Maratón TCS de Londres se amplíe a un evento de dos días". Por su parte, el director ejecutivo de la prueba, Hugh Brasher, ha insistido en el componente social de la medida: "Estamos brindando a más personas, organizaciones benéficas y comunidades la oportunidad de participar en el maratón más grande del mundo".

El interés despertado por esta edición especial ya se refleja en las cifras de inscripción. Se han registrado 1,33 millones de solicitudes para conseguir dorsal en 2027, un máximo histórico que confirma el tirón del maratón londinense tras una edición de 2026 marcada por las marcas del keniano Sabastian Sawe, que firmó el récord del mundo con 1:59:30, y del etíope Yomif Kejelcha, también por debajo de las dos horas.

El sorteo, en julio

Cada corredor podrá optar a su plaza a través del sorteo, cuyos resultados se conocerán en julio, y participará únicamente en la jornada correspondiente a su categoría. La organización también ha reservado dorsales garantizados para reforzar la participación local: cada colegio de la capital británica contará con dos plazas destinadas a profesores y personal educativo, y los distritos situados a lo largo del recorrido dispondrán de cupos adicionales.

El impacto económico de esta edición ampliada también promete ser histórico. Si en 2026 los participantes recaudaron más de 90 millones de libras para causas benéficas, los organizadores calculan que la cifra podría superar los 150 millones de libras en 2027, con un impacto económico y social total para Reino Unido cercano a los 400 millones de libras. Una apuesta arriesgada que, de funcionar, podría marcar el camino a seguir para el resto de grandes maratones del mundo.