Maratón de Londres 2026: horario, recorrido y dónde ver hoy la carrera por TV y en directo

La Maratón de Londres 2026 da el pistoletazo de salida este domingo 26 abril. En las calles de la capital británica se reunirán un año más los atletas más capaces de todo el globo para el tercer major de la temporada, una cita imperdible en el calendario que apunta a una nueva edición histórica.

Las miradas estarán puestas en el keniano Sabastian Sawe y la etíope Tigst Assefa, que buscan revalidar corona tras el triunfo logrado en 2025. Son los principales favoritos, aunque no los únicos; en la categoría masculina, Jacob Kiplimo, plusmarquista mundial de media maratón y segundo en 2025 en su debut en la distancia, será un hueso duro de roer, mientras que en la femenina, la keniana Joyciline Jepkosgei, ganadora en Londres en 2021 y segunda el año pasado, se presenta como la alternativa.

Se espera una afluencia masiva de corredores en las calles de Londres, que el año pasado ya registró el mayor número de finishers con un total de 56.640 corredores en meta. Hay 59.000 confirmadas para esta edición.

El recorrido de la carrera está establecido: arrancará en Greenwich Park, en el sureste de la ciudad y se dará en distintas partes del sureste de Londres para evitar aglomeraciones. De ahí se pasará por barrios de la ciudad como Charlton, Greenwich y Deptford, llegada a Cutty Sark y paso por monumentos históricos como la Tower Bridge, la Torre de Londres o la Catedral de San Pablo. El final, en St.James' Park, poone el broche a un trazado rápido y dinámico.

Horario de la Maratón de Londres 2026: salidas y recorrido

08750 horas – Silla de ruedas élite

08:05 horas – Mujeres élite

08:35 horas – Hombres élite

De 08:35 a 10:30 horas – Atletas populares

Dónde ver la Maratón de Londres 2026 por TV y online

La Maratón de Londres 2026 se podrá seguir en España a través de Eurosport. Olympic Channel también ofrece la posibilidad de seguir la carrera más antigua del mundo a través de su plataforma. EN RTVE Play también se emitirá una extensa cobertura del evento en abierto.

En SPORT te contamos todo lo que suceda en la Maratón de Londres 2026, los ganadores y tiempos de los atletas.