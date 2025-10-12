Maratón de Chicago 2025: recorrido, horario y dónde ver por TV y online

Este domingo 12 de octubre, los focos del mundo del 'running' volverán a posarse sobre Chicago. La 'ciudad del viento' acogerá la 47ª edición del Maratón de Chicago, una de las carreras más emblemáticas y penúltimo 'Major' del año.

Con más de 53.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo, la presente edición del Maratón de Chicago contará con su tradicional pistoletazo de salida en Grant Park, que dará paso a una de las pruebas más rápidas del mundo. Una vez recorridos los 29 vecindarios que figuran en el calendario, los participantes regresarán al punto de partida para poner el broche a sus respectivas actuaciones.

Desde SPORT, te contamos al detalle el recorrido, la hora de salida y los favoritos en la prueba masculina y femenina, así como dónde ver el maratón de Chicago 2025 por televisión en España.

¿Cuál es el recorrido del Maratón de Chicago 2025?

¿Quiénes son los favoritos del Maratón de Chicago 2025?

Categía masculina

John Korir – 2:02:44

Timothy Kiplagat – 2:02:55

Amos Kipruto – 2:03:13

Jacob Kiplimo – 2:03:37

Categoría femenina

Megertu Alemu – 2:16:34

Hawi Feysa – 2:17:00

Bedatu Hirpa – 2:18:27

Haven Hailu Desse – 2:19:17

¿Cuáles son los horarios de salida del Maratón de Chicago 2025?

Silla de ruedas (categoría masculina): 14:20 horas (CET)

Silla de ruedas (categoría femenina): 14:21 horas (CET)

Handcycle: 14:23 horas (CET)

Primera oleada (élite y grupos A, B, C, D y E): 14:30 horas (CET)

Segunda oleada (grupos F, G, H y J): 15:00 horas (CET)

Tecera oleada (grupos K, L, M y N): 15:35 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online el Maratón de Chicago 2025?

En España, el Maratón de Chicago 2025 se podrá ver por TV y online través de Eurosport.