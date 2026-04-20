Maratón de Boston 2026: horario, recorrido y dónde ver hoy la carrera por TV y en directo

La Maratón de Boston 2026 da el pistoletazo de salida hoy lunes 20 de abril. En las calles de la capital de Massachusetts se reunirán un año más los atletas más capaces de todo el globo para disputar la carrera más antigua del mundo, una cita imperdible en el calendario que nadie se quiere perder.

Esta edición será una histórica para la mítica carrera. Además de celebrarse la 130ª Maratón de Boston, cuya primera prueba se celebró en 1897, se trata además del 60º aniversario de la victoria de Bobbi Gibb, la primera mujer en completar oficialmente una maratón cuando la carrera era solo de hombres.

Coincide este 20 de abril, además, con el Día de los Patriotas, una serie de eventos que hacen de esta edición de 2026 una realmente especial.

La Maratón de Boston 2026, una de las citas más míticas del calendario / CJ GUNTHER / EFE

En lo que respecta al terreno deportivo, el segundo major de la temporada contará con la presencia de los kenianos John Korir y Sharon Lokedi, vigentes campeones, que buscarán defender sus coronas en el exigente recorrido de la Maratón de Boston. El país africano quiere prolongar su hegemonía en esta carrera que tantas alegrías les ha dado.

Horario de la Maratón de Boston 2026: salidas y recorrido

15:06 h — Silla de ruedas masculino

15:09 h — Silla de ruedas femenino

15:37 h — Hombres profesionales

15:47 h — Mujeres profesionales

15:50 h — División Para Atletismo

16:00 h — Primera oleada de participantes

La duración de la carrera es de 42,195 kilómetros, lo que vendría a ser un estándar olímpico. Se espera que los atletas profesionales crucen la meta entre las 17:45 y las 18:10 horas (CEST), aunque el cierre oficial de la línea de meta no será hasta las 23:30 hora española.

El recorrido de la Maratón de Boston empieza en Hopkinton y atraviesa distintas localidades hasta llegar a Boston. La meta está ubicada en Boylston Street, un sitio mítico para el mundo del atletismo.

Dónde ver la Maratón de Boston 2026 por TV y online

La Maratón de Boston 2026 se podrá seguir en España a través de Eurosport. Olympic Channel también ofrece la posibilidad de seguir la carrera más antigua del mundo a través de su plataforma.

En SPORT te contamos todo lo que suceda en la Maratón de Boston 2026, los ganadores y tiempos de los atletas.