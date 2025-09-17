El maratón de Berlin inaugura el calendario running con una temporada repleta de dorsales agotados
Medias maratones, 10K y pruebas populares ya tienen gran parte de sus dorsales agotados, reflejando la fiebre del running que se vive en la capital alemana y en sus alrededores
Este domingo, Berlín se conviertirá en el epicentro del running mundial cuando de el pistoletazo de salida de su emblemático maratón. La cita marca el inicio oficial de la temporada de carreras, un calendario que se presenta más intenso y multitudinario que nunca
El Big 6, los más deseados
Tras Berlín (21 de septiembre), la ruta internacional sigue con otra de las “Majors”: el Maratón de Chicago (12 de octubre), seguido de una cita muy especial en, Nueva York (2 de noviembre) que estima recibir a más de 50.000 corredores en su icónica maratón. Ya entrado 2026, Tokio (1 de marzo) será el encargado de abrir el telon. Más tarde, en abril concentran dos de los maratones más históricos del planeta: Boston (20 de abril), la carrera más antigua y prestigiosa, y el Maratón de Londres (26 de abril). Dos recorridos, dos estilos, pero una misma pasión por el running.
España, cuna de la velocidad
A nivel nacional, la temporada de running ofrece citas imperdibles: la Media Maratón de Valencia (26 de octubre) como antesala de la espectacular Behobia(9 de noviembre). En diciembre, llega la disntancia reina, la Maratón de Valencia (7 de diciembre), una de las más rápidas y prestigiosas del mundo. El año se despide con la tradicional San Silvestre Vallecana (31 de diciembre). En 2026 el protagonismo lo toman el Maratón de Sevilla (25 de enero) como previa de la Mitja de Barcelona (15 de febrero), que contiene el record del mundo en esta distancia obtenido por Jacob Kiplimo en 2025. Más tarde abre camino el Maratón de Barcelona (16 de marzo), la Media de Madrid (22 de marzo) y el Maratón de Madrid (26 de abril). Un calendario nacional que crece en calidad, participación e interés internacional.
Calendario 2025/2026
Septiembre
- 21 de septiembre Maratón Berlin
Octubre
- 12 de octubre Maratón Chicago
- 26 de octubre Medio Maratón Valencia
Noviembre
- 2 de noviembre Maratón Nueva York
- 9 de noviembre Behobia
- 23 de noviembre Maratón San Sebastian
Diciembre
- 7 de diciembre Maratón Valencia
- 31 de diciembre 10km San Silvestre Vallecana
- 31 de diciembre 10km Nassos
Enero
- 10 de enero 10km Valencia
- 25 de enero Medio Maratón Sevilla
Febrero
- 15 de febrero Maratón Sevilla
- 5 de febrero Medio Maratón Barcelona
Marzo
- 1 de marzo Maratón Tokio
- 16 de marzo Maratón Barcelona
- 22 de marzo Medio Maratón Madrid
Abril
- 12 de abril Medio Maratón San Sebastián
- 18 de abril 10km Laredo
- 20 de abril Maratón Boston
- 26 de abril Maratón Londres
- 26 de abril Maratón Madrid
