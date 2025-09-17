El maratón de Berlin inaugura el calendario running con una temporada repleta de dorsales agotados

Este domingo, Berlín se conviertirá en el epicentro del running mundial cuando de el pistoletazo de salida de su emblemático maratón. La cita marca el inicio oficial de la temporada de carreras, un calendario que se presenta más intenso y multitudinario que nunca

El Big 6, los más deseados

Tras Berlín (21 de septiembre), la ruta internacional sigue con otra de las “Majors”: el Maratón de Chicago (12 de octubre), seguido de una cita muy especial en, Nueva York (2 de noviembre) que estima recibir a más de 50.000 corredores en su icónica maratón. Ya entrado 2026, Tokio (1 de marzo) será el encargado de abrir el telon. Más tarde, en abril concentran dos de los maratones más históricos del planeta: Boston (20 de abril), la carrera más antigua y prestigiosa, y el Maratón de Londres (26 de abril). Dos recorridos, dos estilos, pero una misma pasión por el running.

España, cuna de la velocidad

A nivel nacional, la temporada de running ofrece citas imperdibles: la Media Maratón de Valencia (26 de octubre) como antesala de la espectacular Behobia(9 de noviembre). En diciembre, llega la disntancia reina, la Maratón de Valencia (7 de diciembre), una de las más rápidas y prestigiosas del mundo. El año se despide con la tradicional San Silvestre Vallecana (31 de diciembre). En 2026 el protagonismo lo toman el Maratón de Sevilla (25 de enero) como previa de la Mitja de Barcelona (15 de febrero), que contiene el record del mundo en esta distancia obtenido por Jacob Kiplimo en 2025. Más tarde abre camino el Maratón de Barcelona (16 de marzo), la Media de Madrid (22 de marzo) y el Maratón de Madrid (26 de abril). Un calendario nacional que crece en calidad, participación e interés internacional.