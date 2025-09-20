Maratón de Berlín 2025: horario, recorrido y dónde ver por TV y online

Este domingo 21 de septiembre, los focos del mundo del 'running' volverán a posarse sobre Berlín. La capital alemana acogerá la 51ª edición del Maratón de Berlín, una de las carreras más emblemáticas y único de los Majors que se celebran en Europa junto con el de Londres.

Cerca de 80.000 participantes procedentes de más de 160 países se dan cita en las calles de la capital germana para participar en el Maratón de Berlín 2025, que partirá y finalizará en la icónica Puerta de Brandeburgo. La prueba, célebre por ser una de las más rápidas del mundo, contará con la presencia de estrellas de la talla de Sebastian Sawe o Milkesa Mengesha en categoría masculina y Rosemary Wanjiru o Degitu Azimeraw en categoría femenina.

Ya sean 'amateurs' o corredores de élite, además de handbikers o participantes en silla de ruedas, la presente edición del Maratón de Berlín llevará a sus participantes a través de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como el Reichstag, la Berliner Dom o la Columna de la Victoria.

Desde SPORT, te contamos al detalle el recorrido, la hora de salida y los favoritos en la prueba masculina y femenina, así como dónde ver el maratón de Berlín 2025 por televisión en España.

¿Cuál es el recorrido del Maratón de Berlín 2025?

¿Quiénes son los favoritos del Maratón de Berlín 2025?

Categía masculina

Sebastian Sawe (KEN): 2:02:05

Milkesa Mengesha (ETH): 2:03:17

Gabriel Geay (TAN): 2:03:00

Haymanot Alew (ETH): 2:03:31

Guye Adola (ETH): 2:03:46

Categoría femenina

Rosemary Wanjiru (KEN): 2:16:14

Degitu Azimeraw (ETH): 2:17:58

Dera Dida (ETH): 2:18:32

Mestawut Fikir (ETH): 2:18:48

Tigist Girma (ETH): 2:18:52

¿Cuáles son los horarios de salida del Maratón de Berlín 2025?

División profesional de 'Handbikers': 8:50 horas (CET)

División profesional en silla de ruedas: 8:56 horas (CET)

Atletas en 'Handbike' y silla de ruedas: 8:59 horas (CET)

Oleadas: A partir de las 9:15 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online el Maratón de Berlín 2025?

En España, el Maratón de Londres 2025 se podrá ver por TV en Teledeporte y online a través de RTVE Play.